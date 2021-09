"Mi papá era una persona grande, vieja, qué te puede hacer. No, no, no...", sostuvo entre sollozos Gabriel, hijo de Jorge Alberto Holzmann, de 74 años. El hombre no encontró este miércoles explicación al asesinato de su padre, cometido a las 14.30 de este martes en la calle Francisco García Romero al 3500, de la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, partido de Lanús.

Entrevistado por Crónica HD, resaltó que el hecho ocurrió a plena luz del día y en un lugar muy transitado: "Por acá pasan dos líneas de colectivos", manifestó.

A las 14.30 de este martes, el hombre de 74 bajó de su camioneta Citroën Aircross tras haber estacionado frente a su casa y, a pocos metros pero sin qué él lo viera, frenó un automóvil con cinco ocupantes, del cual descendió uno armado que se dirigió hacia el jubilado.

"El delincuente baja a la vuelta de nuestra casa, se acerca a mi papá, que estaba bajando unas herramientas después de haber ido a ayudar a un primo, y lo sorprende. Ahí empiezan a forcejear, mi papá cae adentro de la camioneta y ahí el delincuente le dispara dos tiros. Mi papá entra en shock y le agarra un ataque el corazón", contó el hijo de la víctima.

Gabriel, después, describió la frialdad del criminal: "El pibe, porque tendría unos 18 años, como si no pasara nada se fue caminando".

"Los vecinos lo llevaron al hospital a mi papá", añadió Gabriel, para referirse al centro asistencial donde poco después falleció su padre producto de los dos balazos.

Precisó luego que su padre estaba "enojado y dolido" desde febrero último, cuando le habían robado su anterior camioneta, en un hecho similar y en el mismo lugar. En esa ocasión, cuando bajaba mercadería luego de haber ido a un supermercado con su esposa y su nuera.

En este último robo, Gabriel consideró que su padre se resistió al robo para que los delincuentes no entraran a su casa, donde permanecían la esposa del jubilado, su nuera y su nieta.

"Un jubilado que, con sus ahorros, vuelve a comprar una caminoneta y le pasa esto", se quejó, para contar por último que su padre trabajó "toda la vida" en una fábrica situada en la Ciudad de Buenos Aires, donde llegó a ser encargado, y que se levantaba a las 4 de la madrugada para llegar a tiempo.

Las detenciones tras el crimen

Cuatro hombres fueron detenidos como sospechosos de participar del crimen de Holzmann, en tanto la Policía buscaba en la mañana de este martes a un quinto cómplice, quien sería el autor de los disparos, informaron fuentes de la fuerza, judiciales y de la Municipalidad de Lanús a Télam.

A través de filmaciones y testimonios, se identificó un automóvil Volkswagen Gol gris utilizado por los delincuentes en el cruce de las calles Bolonia y Hornos, de Lomas de Zamora.



Policías observaron a cinco hombres que estaban parados junto al vehículo, quienes al escuchar la voz de alto intentaron escapar. Cuatro de ellos fueron detenidos e identificados por las fuentes como Jonathan Ricardo Cantero (37), Marcelo Nahuel Soto (26), Leandro Nicolás Quintana (20) y Dilan Oscar Giménez (20), este último dueño del Volkswagen.



Un quinto delincuente, reconocido como Kevin Giménez y señalado como el autor de los disparos que mataron a Hollzman, escapó.