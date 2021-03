Una joven madre fue brutalmente golpeada por su ex pareja y la novia de éste, quienes, además, le sacaron a su hijo, de ocho años.

En declaraciones a Crónica HD, Guadalupe contó y mostró cómo fue agredida por su ex pareja, la novia y algunos familiares a plena luz del día y en una calle de la localidad bonaerense de Tolosa, en las afueras de La Plata.

.

Según su relato, primero su ex pareja, a quien identificó como Alejandro Prado, y luego la novia de éste, llamada Magalí, la atacaron a trompadas y patadas después de que su hijo fue rozado por un auto cuando caminaba hacia una plaza junto a un grupo de amigos tras salir de un cumpleaños.

"Mi ex marido me dio dos trompadas en la cabeza. Eso justo no se ve en las imágenes del video. Después apareció ella, que me odia. Me pegaron en el piso y apenas me pude levantar gracias a mi hermana y mi cuñado. Todo mientras me hijo veía todo. Son dos basuras", afirmó.

.

Guadulpe dijo que hace tres años y medio se separó de quien era su pareja y el padre del niño porque sufrió violencia de género en varias ocasiones. Por ese motivo lo denunció y la Justicia le impuso una restricción de acercamiento que violó al agredirla días atrás.

"Siempre me ocupé en todo sentido de mi hijo. Siempre sola. El padre, borrado. Ahora apareció, como siempre, para arruinarme", explicó.

.

Desde el momento de la agresión, Guadalupe dejó de ver a su hijo. "Se salieron con la de ellos y todo con la anuencia del juzgado de Familia Número 6 de La Plata, a cargo de María del Rosario Rocca", comentó.