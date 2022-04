Un aberrante caso de bullying se viralizó en las redes sociales el fin de semana último, cuando la tía de una nena de 5 años de la provincia de Mendoza subió un desgarrador video en el que la chica relata entre lágrimas las burlas que sufre a diario en una escuela en la que cursa primer grado.

"Siempre fue muy cariñosa, vivía dándole besos a toda la familia y se sentaba en mi piernas a ver televisión. Ahora ya no es más así, me la cambiaron, vive llorando y enojada. Me dice que se quiere ir al cielo", contó en las últimas horas el papá de la chica, quien el 9 de mayo próximo cumplirá 6 años, al referirse a que su hija expresa que prefiere morir antes de seguir con el padecimiiento del acoso escolar.

En diálogo con DiarioUno.com.ar, el hombre se refirió luego a las imágenes que se viralizaron en las redes sociales.

"El video lo hizo mi hija (mayor) un día que llegó su hermanita llorando de la escuela. Luego, se lo pasó a mi señora y ella a mi cuñada, quien lo subió a Facebook. Yo no quería subirlo, el tema siempre lo vine manejando yo, trabajando a mi modo y, al final, le estaba haciendo un mal a mi hija, por no revelar todo lo que estaba sucediendo", sostuvo el padre de la nena de 5 años.

En la grabación, de pocos segundos, la chica alude a algunos compañeros del colegio y, entre llantos, expresa: “Me dicen gorda; me tratan de gorda chancha”. De inmediato, su hermana mayor le pregunta: "¿No querés ir más a la escuela?". Y la nena de 5 años responde: "¡No!".

Además de la denuncia pública, los padres de la nena presentaron una queja formal en el colegio y, poco después, intervinieron las autoridades de la Dirección General de Escuelas (DGE).

¿Qué medida adoptaron las autoridades educativas?

Rosa Aznar, inspectora de la Regional Centro-Sur, sostuvo que la DGE "ha comenzado a actuar en el marco del protocolo de situaciones emergentes" y especificó: "Según el decreto 1187 dentro de esta situación de acoso entre pares".

"Se ha comenzado a trabajar y se han reunido los padres en la institución con la señora directora. También se han reunido con el resto de los papás, como lo indica el protocolo, y se ha dado intervención a la DOAIT (Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario de las Trayectorias Escolares), donde contamos con el equipo de profesionales", detalló.

Y, por último, explicó que, con esos especialistas, "se comienzan a habilitar los espacios de escucha con los chicos y se diseñan los diferentes formatos de intervención que requiere la situación".