Los dos detenidos por el crimen de un productor audiovisual encontrado asesinado en su departamento de la ciudad bonaerense de Tandil, se negaron este miércoles a declarar ante el fiscal de la causa, mientras que la autopsia determinó que la víctima murió a causa de un fuerte golpe en la cabeza aplicado con la estatuilla de un premio que había obtenido, informaron fuentes judiciales y policiales.



Se trata de Juan Cruz Dante Alvarez Infesta (18) y José Luis Anriques (22), quienes están acusados del "homicidio en ocasión de robo" de Bruno Vergagni (34) y esta tarde del miércoles fueron indagados por el fiscal Damián Borean, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 12 del Departamento Judicial de Azul.

Fuentes judiciales informaron que ambos sospechosos se negaron a declarar, tras lo cual, el juez de Garantías 1 de ese distrito, José Moragas, ordenó la detención formal del mayor.



Mientras que para el segundo sospechoso, el fiscal Borean solicitó también al magistrado la conversión de la aprehensión en detención, la cual deberá ser resuelta en las próximas horas, dijeron los informantes.

En tanto, el instructor judicial recibió el informe de la autopsia al cuerpo de Vergagni, en la que los médicos forenses determinaron que la víctima murió a causa de un fuerte golpe en el cráneo que se cree fue provocado con la base de mármol de una estatuilla que se halló en el lugar y que se la habían entregado a la víctima como un reconocimiento profesional.



Según las fuentes, el crimen fue descubierto el lunes por la tarde, en un departamento ubicado en el segundo piso de un edificio de calle Alem al 1200 de Tandil, donde residía Vergagni, productor del Área de Medios de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen).

El cadáver de Vergagni fue encontrado por una amiga de la víctima, quien logró ingresar al departamento luego de no poder comunicarse telefónicamente con él. El productor estaba tirado en el suelo, con sangre a su alrededor, por lo que la mujer dio aviso de inmediato a la Policía.



Tras constatar la muerte de Vergagni, efectivos de la comisaría 2da. de Tandil y de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) del distrito comenzaron con las diligencias de rigor bajo las directivas del fiscal Borean.

A simple vista se determinó que el cuerpo de la víctima presentaba varios golpes en su cabeza y que había desorden en la vivienda, de donde faltaban tres teléfonos celulares, por lo que la investigación se orientó hacia un homicidio en ocasión de robo.



Al continuar con la pesquisa, y mediante el análisis de las líneas telefónicas y las redes sociales del productor asesinado, los detectives establecieron que Anriques habría frecuentado el domicilio de la víctima junto a otra persona y que tras ganarse su confianza decidieron robarles.

Se llevaron a cabo dos allanamientos donde fueron detenidos dos personas. (Gentileza: El Eco)



Ante esta situación, los pesquisas allanaron la vivienda del principal sospechoso, en la esquina de avenida Balbín y Pasaje Guernica, donde lo detuvieron y, a su vez, secuestraron dos valijas de Vergagni en las que había prendas de vestir sustraídas al productor y que luego fueron reconocidas por testigos.



Las fuentes policiales indicaron que en otro procedimiento aprehendieron al segundo acusado y se incautaron de una camisa y una computadora portátil presuntamente de la víctima.

Por otro lado, en la cuenta de Facebook de Abratv, la plataforma de contenido de la Unicen, publicaron su foto y un mensaje que expresó: "Bruno era nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro productor general. Era adorable, charlatán, apasionado de su trabajo, buscando amor y dando amor siempre. Era muy vulnerable."



"Todas y todos, sus compañeres de trabajo y de vida sentimos un dolor muy profundo y una profunda rabia. Esta tristeza nos deja sin palabras pero no queremos silencio. Bruno no se murió, a Bruno lo mataron y no aceptamos que se naturalice esta violencia. Exigimos justicia.", concluyó la publicación.