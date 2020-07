La madre de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años desaparecido desde el 30 de abril en la localidad bonaerense de Pedro Luro, aseguró este jueves, al cumplirse 90 días sin que se sepa nada de su hijo, que "el sistema judicial no quiere hacer nada" y que el fiscal del caso quiere "desviar la investigación".



"Todos sabemos que ese fiscal no debería estar llevando la causa de mi hijo, creo que está queriendo desviar la investigación, duele mucho que en la Argentina pase ésto", agregó la mujer en referencia al fiscal federal, Santiago Ulpiano Martínez, quien el miércoles fue ratificado en la causa, al rechazarse un pedido de recusación de la querella.



A 90 días de la desaparición de Facundo, Cristina dijo que le parece que "hay algo más turbio detrás de todo esto".



"Mi sensación es de una Argentina corrupta, de un sistema judicial que no quiere hacer nada y de un (ministro de Seguridad, Sergio) Berni que calla y que no está diciendo la verdad", dijo Cristina Castro.

.



"Sabemos que se les han caído cada una uno de sus testigos falsos que indicaban que Facundo había llegado a Bahía Blanca. Mi hijo nunca llegó a Bahía Blanca, a mi hijo lo desaparecieron acá (en Pedro Luro) y es acá donde me tienen que dar respuestas, es acá donde me tienen que entregar a mi hijo esté como esté", expresó.



Sobre el rechazo de la recusación del fiscal por parte de la jueza Federal 2 de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, la madre del joven desaparecido expresó: "Me gustaría que la jueza se sentara un ratito y leyera cada una de las cosas que le hemos presentado".



"Vamos a seguir recusando al fiscal pero ya no soy solo yo y mis abogados, también la Comisión Provincial por la Memoria, las Madres y Abuelas de Plazas de Mayo, y todos los grupos de Derechos Humanos de la Argentina que se han sumado", dijo al asegurar que "todos" saben que "ese fiscal no debería estar llevando la causa".



El miércoles, en su resolución, la jueza Marrón rechazó la recusación del fiscal por considerarla "improcedente" y dispuso además "no hacer lugar a la solicitud del fiscal de imposición de multa y comunicación al Colegio de Abogados de Bahía Blanca a los fines disciplinarios respecto de los abogados de la querella particular" ,Leandro Aparicio y Luciano Peretto.

.



"Después de revisar el expediente y pensar en el planteo que formuló (Castro) junto a sus abogados, como así también, el de las abogadas de la Comisión Provincial por la Memoria y escuchar el descargo del doctor Santiago Ulpiano Martínez, le puedo decir que hasta ahora el fiscal ha cumplido con su deber", señaló la jueza en un escrito.



"La investigación no presenta ninguna irregularidad, es correcta" añadió la magistrada.



Facundo fue detenido a las 10 del 30 de abril pasado en un retén policial cuando abandonó Pedro Luro y fue llevado a la comisaría de Mayor Buratovich, de donde salió unas horas después.



Según la pista que sigue su madre, entre las 15.30 y 16 de ese mismo día, el joven fue nuevamente interceptado por efectivos que lo introdujeron en una patrulla y, desde ese momento, nada más se supo de él.



Al cumplirse 90 días de la desaparición del joven, esta tarde, a las 16.30, distintas organizaciones, entre ellas la CTA Bahía Blanca, se movilizarán en caravana y con un bocinazo desde la plaza Rivadavia, frente a la comuna local, hasta la sede de la Fiscalía Federal.



"A 3 meses de la desaparición. ¿Dónde está Facundo? ¡El Estado es Responsable!", señala la convocatoria.