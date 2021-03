Empleadas del municipio de la ciudad de Santa Fe denunciaroneste miércoles por acoso y violencia laboral a una secretaria gremial encargada del aérea de control de ese organismo estatal.

Nadia Ruiz Valpondi y su compañera de trabajo Maira López grabaron un video que subieron a las redes sociales en el que cuentan los problemas que atraviesan todos los días a causa de Eugenia Cañete Gómez, la delegada gremial que ejerce el acoso.

La denunciante aseveró que la mujer "acosa y maltrata verbalmente" a las empleadas y no les brindan las herramientas para trabaja. Además, la mujer aseguró que "hay varios testigos" de la mala situación, acoso y violencia laboral y que las víctimas "no denuncian por miedo".

Según confirmaron las propias personas que denunciaron a la mujer, será recibidas este miércoles por las autoridades políticas y el área de control municipal para que le expresen sus inquietudes.

"No puede ser que me duela la panza cuando llego a mi casa. Necesitamos que el intendente tome cartas en el asunto. Hoy me pelee con un compañero por sugerirle a otro como podía hacer el trabajo. Se acerca el 8 de marzo, el día de las mujeres y de qué me vale a mí estar en una marcha si en mi propio trabajo, la misma gente que va a salir con una pancarta a golpearse el pecho, son los violentos. Le pido por favor al intendente que nos ayude", sostuvo.

Valpondi y López trabajan como administrativas en el departamento de espectáculos públicos del área de control de la municipalidad y le aseguraron al medio Aire de Santa Fe que el hecho de ir a traajar en esas condiciones "es una situación horrible".

Según explicó, Cañete Gómez ejerce un "acoso constante, es delegada gremial y se cree intocable". "Esperamos una respuesta favorable del intendente y de nuestro gremio. En la denuncia explicamos todas las situaciones a las que nos expuso siendo superior y muchas se fueron porque no soportaron la violencia laboral. Muchos compañeros tienen miedo de hablar", denunciaron.