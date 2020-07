Escalofriantes detalles ofreció una mujer, víctima de violencia de género en reiteradas oportunidades, que volvió a denunciar a su ex pareja por maltratos y por intento de femicidio. "Tendría que estar muerta, necesito que este tipo vaya preso porque no quiero ser una más que salga en la televisión", asegura.

Ayelén Vázquez, que actualmente vive en José C. Paz, decidió separarse del hombre que la sometió a un verdadero calvario y mudarse del lugar donde residía con su anterior pareja, en Cuartel V, en el partido bonaerense de Moreno.

.

"Vengo sufriendo de violencia de género desde hace más de tres años. Tengo tres intentos de homicidio. Me quiso tirar agua hirviendo en la cara en una de las ocasiones y la última vez me baleó en las piernas", comenzó relatanto la chica de 24 años, madre soltera de dos criaturas.

"No para de amenazarme, de hecho esta mañana me llamó. Me dice que me va a matar porque no quiere que rehaga mi vida con nadie. Tengo un montón de denuncias hechas contra él, siempre violó las perimetrales", destacó la joven, y agregó que "cuenta con antecedentes penales por robo y venta de drogas", según la denuncia de la víctima.

.

En relación al último episodio, comentó que "apareció con un arma. Me estaba buscando por el barrio. Entró a mi casa, rompió el portón, sacó el arma y empezó a disparar. Mientras forcejeábamos, las balas salían para todos lados, el tercer disparo que salió impactó en mi pierna izquierda y después me dio uno en la pierna derecha".

"Después me escondí abajo de la mesa, porque quería seguir disparándome. Gracias a Dios, cuando seguía gatillando las balas no salieron. También me pateó la cabeza", confesó angustiada Ayelén, quien agradeció la intervención de un grupo de chicos en el momento del brutal ataque. "Unos muchachos que estaban frente a mi casa me vinieron a ayudar y lo sacaron corriendo. Todo pasó delante de mis hijos, mi mamá y mis hermanas menores", concluyó la víctima.

Luego del brutal ataque, la mujer fue trasladada al Hospital Mercante de José C. Paz, donde se recupera de las heridas recibidas por parte del sujeto, con quien tiene un hijo en común.