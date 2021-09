Un joven denunció este martes el hallazgo de los restos de un pene, que se encontraba dentro de un frasco de vidrio y estaba tirado sobre el patio delantero de una casa de la localidad de Balcarce. Tras la denuncia, efectivos de la Policía Científica de la provincia de Buenos Aires concurrieron al lugar para incautar el miembro masculino y hacer las investigaciones necesarias sobre los hechos.

El inusual hallazgo tuvo lugar en una vivienda ubicada en la calle Maipú, entre 17 y la avenida Valle. El miembro masculino fue incautado por los efectivos policiales y fue cedido a la Fiscalía local, que interviene en la causa caratulada como “ Hallazgo de restos humanos”.

Según informó el medio local Somos Balcarce, el pene fue encontrado por un joven mientras cortaba el pasto en el patio delantero de la propiedad. Tras el terrible hallazgo, el trabajador avisó rápidamente a la Policía.

"El miembro estaba en un frasco que rompió el jardinero accidentalmente mientras desmalezaba", precisaron las mismas fuentes, que también indicaron que el jardinero no concurría al domicilio hace tres meses.

.

Por su parte, los investigadores no descartan ninguna hipótesis y reconocen que este inusual hecho abre una "ventana muy amplia" de posibilidades. "Al estar en el frasco, estos restos podrían conservarse por bastante tiempo", razonaron.

La Policía Científica hará los análisis pertinentes para determinar si el origen del pene es humano y especificar la composición del líquido que conservaba el miembro.

Mató a su ex marido, le cortó el pene y lo cocinó

Hace unos meses, una mujer brasileña fue acusada de matar a su ex marido y luego cortarle el pene y cocinarlo. Se trata de Dayane Cristina Rodrigues Machado (33 años, que fue arrestada por la Policía en la ciudad de São Gonçalo.

Los agentes encontraron, en el interior del domicilio, el cuerpo sin vida, desnudo y mutilado de la víctima quien fue identificado sólo por su nombre de pila, André.

.

Los investigadores creen que la mujer le había cortado el pene a su marido y luego lo había cocinado con aceite de soja en una sartén, por lo que incautaron un cuchillo de cocina. En ese sentido, Rodrigues Machado está acusada de asesinato y profanación de cadáveres.

El diario británico Daily mail, citó a Carla Policarpo, abogada de Machado, quien dijo que la mujer había sido amenazada y atacada por André, por lo que ella lo atacó en defensa propia y había sido víctima de violencia de género. A pesar de esto, Adriana Santos, hermana del fallecido, aseguró que la sospechosa lo mató como venganza de un aparente engaño.

Policarpo sumó que "él no aceptó el fin de la relación y dijo que, si ella no podía estar con él, no podía estar con nadie". Además, aseguró que su clienta está arrepentida.