Algo más de 34 millones de argentinos están habilitados en estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para elegir a los candidatos a diputados y senadores que competirán en noviembre. Y en las primeras horas de la jornada, se dieron una serie de perlitas que recorrieron todo el país: una de ellas ocurrió en Trelew, donde una mujer llegó en estado de ebriedad a una escuela y aseguraba ser presidenta de mesa.

En horario matutino, más precisamente pasadas las 8 de la mañana. las elecciones transcurrían normalmente en los distintos puntos de votación. Sin embargo, en la Escuela Nº 216 del Barrio INTA se observó un suceso insólito que alteró la armonía del lugar: una mujer llegó borracha y le aseguró a los policías presentes que había sido designada como Fiscal de mesa.

El personal uniformado del lugar le solicitó sus datos filiatorios para comprobar si era verídica la versión que estaba dando, pero la protagonista empezó a insultar y a forcejear con la seguridad durante varios minutos. En un primer instante los presentes observaban incrédulos la situación e inclusive fotografiaban o filmaban a la mujer; posteriormente a más de un votante se le escapó un insulto por la demora que generó el increíble incidente en territorio chubutense.

Según manifestaron fuentes policiales, no poseía la documentación y en todo momento se negó a indentificarse a pesar de la insistencia de los uniformados que custodiaban la escuela. El fuerte aliento etílico y el balbuceo para expresarse fueron la prueba contundente para desestimar su apreciación y confirmar la teoría del personal policial: estaba borracha.

El establecimiento se encuentra en el barrio INTA

De todos modos, se le abriría una causa por romper con los protocolos establecidos por los tiempos de pandemia. ¿Cuáles son las recomendaciones? Cuidar el distanciamiento social de dos metros; la utilización de barbijo, tapabocas al ingreso de los establecimientos y la sanitización frecuente de manos; no entregar en mano el DNI a la autoridad de mesa al momento de acreditarlo, sino apoyar el DNI sobre la mesa previamente al concurrir al cuarto oscuro; en el cuarto oscuro la recomendación es colocar la solapa adentro del sobre y no pegándolo utilizando saliva. De todos modos, esto último no invalida el voto ni tampoco genera que el mismo sea impugnado.

No es la primera vez

A pesar de la particularidad de lo ocurrido, existen antecedentes cercanos. Sin ir más lejos también pasó en las Elecciones de 2019. En aquella oportunidadpasó en una de las mesas de la Escuela Normal de Santa Lucía, en Bahía Blanca, cuando se presentó una autoridad en estado de ebriedad.

En aquella oportunidad, al realizar el test de alcoholemia, los efectivos policiales constataron que tenía 0.78 de alcohol en sangre y por ello, la Policía junto al fiscal interviniente determinó que se aparte de la mesa al ciudadano.