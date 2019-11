El cadáver semidesnudo de una mujer asesinada aparentemente a puñaladas, con una bolsa en la cabeza y envuelto en sábanas y frazadas fue hallado este martes en el barrio San Pedro de la localidad bonaerense de Isidro Casanova, partido de La Matanza, informaron fuentes policiales.



El hallazgo se produjo en horas de la mañana en el cruce de las calles Torquins y José Hernández de la mencionada localidad del oeste del conurbano, luego del llamado de una vecina a la línea de emergencia 911.



Personal de la comisaría de Altos de Laferrere, la 2da. Este de La Matanza concurrió al lugar y constató en plena calle y junto al cordón de la vereda que había un bulto empaquetado con frazadas y una sábana roja desteñida, del que sobresalía un pie.



Los efectivos, que en principio pensaron que se trataba del cadáver de un hombre, preservaron la escena para el trabajo del personal de la Policía Científica.



Al lugar llegó el fiscal Claudio Fornaro, de turno en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) temática de Homicidios de La Matanza, quien supervisó el trabajo de los peritos.



Al abrir el envoltorio, los investigadores advirtieron que se trataba del cadáver de una mujer, quien se encontraba semidesnuda, con una bolsa de nailon colocada en la cabeza y atada con sogas.



A simple vista, los médicos forenses que fueron a levantar el cadáver de la escena advirtieron que la víctima presenta una serie de heridas de arma blanca a la altura de la clavícula.

Los expertos también le informaron al fiscal que se trata de una escena del crimen secundaria, es decir, que la mujer fue asesinada en otro lugar y que ese sólo fue el sitio de descarte del cuerpo.

El fiscal ordenó levantar el cuerpo y remitirlo a la morgue para la autopsia de rigor, mientras encomendó a la policía a intentar identificar cuanto antes a la víctima.



Juan, el vecino que encontró el cadáver y llamó a la policía, contó que eran las 5.50 de la madrugada cuando salió de su casa para llevar a su mujer al trabajo y al ver el bulto su esposa primero "pensó que era basura", pero cuando pasaron al lado con el auto vieron "el pie de una persona" y activaron "la alarma vecinal".



El hombre dijo que la mujer podría tener entre 35 y 40 años y explicó que se podía apreciar que "se ensañaron bastante con esta persona", ya que "tenía una bolsa en la cabeza, unas puntadas en el cuello en la parte de atrás y estaba toda atada".



El vecino dijo que la bolsa "era de nailon verde" y le "cubría toda la cabeza" y que no se podía descartar que la muerte haya sido por "asfixia", ya que "se ve como que la chica quiso respirar y la bolsa la tenía metida en la boca".



Respecto a la vestimenta, dijo que sólo le vio "una remera negra tipo musculosa", que en "la parte de abajo no tenía ropa" y que se veía "un tatuaje tribal desde la cadera hasta la pierna".



Sobre la posición en la que estaba el cadáver, comentó que la mujer "estaba doblada como en cuclillas y atada de pies, manos y cuerpo" y que además estaba "de costado pero con la cabeza mirando para arriba, con las piernas y los brazos flexionados".



Agregó que la frazada y la sábana que envolvían el cuerpo no estaban manchados con sangre y que el cadáver estaba "atado con fuerza para que quede compacto".



Juan afirmó que estima que el cadáver fue depositado en ese sitio entre las 4 -horario en el que un vecino dejó un auto y no vio nada-, y las 5.50 que lo vieron él y su esposa, y agregó que "por unas cámaras que hay" se pudo "individualizar un auto" que ahora se investiga si tuvo participación en el hecho.