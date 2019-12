En una escuela de Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes, homenajearon a un ex profesor de educación física condenado a 8 años de prisión en el 2015 por abusar durante años de su propia hija. Ocurrió en la Escuela Nº 564 a mediados de diciembre de este año.



Padres, alumnos, docentes y directivos estaban frente al escenario principal para el acto de fin de año en el que se iban a entregar los diplomas a los egresados de 2019 y se iba a homenajear a aquellos profesores que se jubilaban luego de haber brindado años de su trabajo a la institución.



Sin embargo, en los presentes había una sensación de incertidumbre, policías de civil se mezclaban entre la gente. Los efectivos esperaban a alguien en particular, uno de los docentes que iba a ser destacado: Eduardo Nicolás Longo, ex profesor de educación física sentenciado a 8 años de prisión en 2015 por haber abusado durante años de su hija, se había escapado tras ser condenado.



Finalmente el hombre no apareció en el acto y la distinción la recibió uno de sus hijos. Era insólito: una institución educativa brindaba un reconocimiento a un condenado por violar menores con una circular roja de Interpol sobre su cabeza. La invitación estaba firmada por tres directivos en la que se llamaba a la comunidad educativa a formar parte del homenaje a una persona prófuga que no sólo fue condenado por un tribunal oral sino que su pena fue confirmada al menos en dos instancias superiores.



"A nadie le entra en la cabeza cómo pudieron rendirle homenaje. Todo el mundo acá sabe que este hombre fue condenado. Es totalmente repudiable lo que hicieron, más teniendo en cuenta que la causa por la que fue condenado es por violar a una menor. Es peor aún el hecho de que se armó un revuelo previo e igualmente siguieron adelante".



La causa por la cual fue condenado Longo se inició en 2009, cuando su hija, en ese entonces de 15 años, se escapó de la casa familiar que compartía junto al acusado, su hermana menor y su madre, Norma Vega, en la provincia de Corrientes y viajó haciendo dedo hasta el pueblo de La Paz en Entre Ríos para pedirle ayuda a su madrina.



La menor contó que su papá la violaba sistemáticamente, que le sacaba fotos desnuda y que todo lo hacía desde que ella tenía 8 años. Pero no acusó sólo al hombre. También agregó que su mamá estaba al tanto de todo desde el principio y que nunca había hecho nada para impedirlo