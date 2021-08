Una mujer de 62 años, estaba en la parada de colectivo, cuando quedó en medio de una balacera de la que intentó huir pero falleció a causa de un paro cardíaco. Ocurrió en la zona norte de la ciudad de Rosario.

"Tenía presión alta, sufría del corazón y cayó y se descompensó. Falleció a metros de la concesionaria", dijo Omar Velázquez, dueño del comercio atacado a balazos, a "Cadena3".

En las imágenes captadas por la cámara de seguridad del local se ve cómo una persona se paró frente al local, disparó, destruyó la vidriera de nueve balazos y después se escapó. Los tiros impactaron también en los parabrisas de los autos en exhibición.

El feroz ataque ocurrió el domingo por la noche en un local en Rondeau al 4100, en la ciudad santafesina. El dueño del comercio contó que comenzó a ser amenazado hace unos 60 días con mensajes telefónicos por Whatsapp. "Pedían un monto de dinero importante, 25 mil dólares para brindarnos protección. No entendíamos qué era y nunca viví algo semejante", señaló.

Y relató: "No accedimos a pagarle, sacamos los autos, los guardamos los ponemos, lo sacamos y anoche nos tiraron 8 / 9 impactos de bala".

Además alertó sobre la escalada de violencia en la ciudad santafesina: “La protección la ofrecen ellos, esto ya pasaba hace 150 años atrás con la mafia en Estados Unidos y ahora pasa acá, hemos retrocedido de manera increíble”.

Velázquez desconoce qué decisión tomará con el comercio a partir de la violenta situación que pasó: “Ahora no sé si seguir abierto, cerrar o trasladarme a otro lugar. El dinero inicial eran 25 mil dólares, que no tengo ni mucho menos, y no estoy ligado con ninguna persona a la que le haya vendido un auto y tenga problemas”.

No obstante, explicó que no se trata de un hecho aislado ya que muchos comerciantes de la zona también pasaron por lo mismo. “Alguno se asustó y pagó, pero no se puede trabajar así, yo no pienso darle un peso a nadie”, señaló.