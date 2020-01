Graciela Sosa, mamá de Fernando Báez Sosa, el joven de 19 años que fue asesinado a golpes por un grupo de rugbiers a metros de un boliche bailable en la localidad balnearia de Villa Gesell, dio a conocer el último mensaje que le escribió su hijo horas antes de morir por whatsapp.

La mujer, junto a sus esposo Silvino Báez, hablaron con la prensa en la puerta del edificio donde vivien en el barrio porteño de Recoleta, recordaron emocionados ese contacto con su hijo y pidieron justicia.

"La última vez que tuve contacto con él fue por mensaje. Le pregunté cómo estaba, y me respondió que se encontraba muy bien. Luego me dijo: ’Mami, te quiero’. Esa fue la última vez que me contacté con él...", dijo entre lágrimas.

"Estamos muy tristes, ninguna persona se merecía esto. Solo queremos justicia y que paguen los responsables. No encuentro explicación de lo que pudo haber pasado. Estoy muerta, era mi único hijo", afirmó Sosa.

.

"Era un chico bueno, decente, servicial. No se merecía esto: nadie se merece esto", concluyó.

Por otro lado, el padre dijo que le cuesta describir con palabras lo que siente. "Me duele no haber estado ahí para ayudar a mi hijo, al que golpearon y dejaron tirado en la calle", se lamentó.

.

Además reconoció que todavía no logró ver el video registrado por cámaras de seguridad sobre la golpiza mortal de la que fue víctima Fernando, por el dolor que le generan esas imágenes. "Intenté verlas pero no pude", afirmó.

Los familiares del joven fallecido coincidieron en no dar detalles de la causa para "no embarrar la investigación", aunque aclaron que los deportistas arrestados "sabían lo que hacían".