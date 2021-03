El Caso M, la menor de siete años que fue intensamente buscada desde el lunes pasado 15 de marzo, tras ser captada por un secuestrador, identificado como Carlos Svanza, mantuvo en vilo al país. Crónica fue el primer medio que realizó la cobertura periodística.

En ese marco, el periodista de "Siempre Noticias", Estebán Trebucq, quien siguió de cerca el minuto a minuto de la intensa búsqueda que se desarrolló en los últimos días, hasta este jueves por la mañana que la menor fue encontrada sana y salva en la ciudad bonaerense de Luján, realizó un análisis sobre el caso y afirmó que el mismo "es insólito".

"El Gobierno no cuidó a la madre que tuvo un montón de hijos con los que vivía debajo de la autopista de Dellpiane. No los cuidó, no le dio asistencia, no le dio alimentación, no le dio sostén para los nenes. Tampoco la encontró, porque la encontraron de casualidad", disparó Trebucq.

.

En esa línea, el periodista analizó que el caso "atraviesa la agrietada realidad argentina".

"La madre no está escolarizada, nunca tuvo una vivienda, nunca tuvo un trabajo registrado, nunca tuvo la posibilidad de criar a ninguno de sus hijos", dijo.

Además, enfatizó que "el hombre, es un cartonero, un delincuente que también está en una situación de vulnerabilidad absoluta".

"Ante estos casos también nos tenemos que preguntar, que más allá del machismo que hay, este caso nos resume el país real. El momento que vivimos como sociedad, tan agrietada que duele", cerró.