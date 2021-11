Un bebé de dos años falleció luego de haber ingresado al hospital evidenciando quemaduras de cigarrillo, golpes en todo el cuerpo, signos de violación y de estrangulamiento. La mamá y su pareja quedaron detenidos.

El niño fue identificado como Benicio Valentino Abel Troncoso y había sido trasladado de urgencia al Hospital Municipal de Trauma y Emergencias Doctor Federico Abete, en la localidad de Pablo Nogués.

Los doctores encontraron otras huellas de maltrato, tales como hematomas recientes, signos de violación, estrangulamiento y quemaduras con cigarrillo.

El niño fue ingresado por su padrastro al Hospital Municipal de Trauma y Emergencias Doctor Federico Abete.

El padre biológico de Benicio, Leandro Martín Ibarrola, declaró que, al momento del traslado, su bebé estaba inconsciente y que llegó al lugar de la mano del padrastro y de su tío, quienes sostuvieron que “el niño se había ahogado con la mamadera”.

Además, aclaró que no veía a su hijo hace más de dos meses y que, según el parte médico, la criatura “tenía un golpe profundo en la base del cráneo y su cuerpo estaba lleno de hematomas”.

En adición, Ibarrola realizó un descargo en su cuenta de Facebook, donde reconoció que “más allá de los errores que uno cometió, me toca contar lo que viví, lo que estaba luchando por ver y disfrutar de mi hijo, pero no se va a poder cumplir”.

.

A su vez, dejó en claro que va a ser todo lo que esté a su alcance para que su hijo tenga justicia, “sea como sea”. “Estoy destruido pero me voy a poner de pie. (…) Que el cinismo, la falsedad y la mentira se terminen, y que esto que me pasó a mí sirva para aprender que no todo el que sonríe es bueno y leal. La gente es oportunista, ventajera y se agarra hasta en los momentos más crudos para zafar”, redactó.

En cuando a la causa, intervinieron integrantes de la Unidad Funcional N° 20 de Malvinas Argentinas, dependiente de los tribunales de San Martín. También fueron convocados los peritos de la Subdelegación San Miguel de la Policía Científica, que realizó las tareas correspondientes. Hasta el momento y a falta de una investigación más concreta, fue caratulada como “Averiguación de causales de muerte”.

La Justicia también decidió arrestar preventivamente a su padrastro (26) y a su madre (25), ya que las primeras hipótesis apuntan a que la mencionada violencia habría tenido lugar en el domicilio que habitaban.