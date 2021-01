Familiares de la joven venezolana de 18 años que fue abusada tras ser drogada con burundanga se congregaron en la puerta del local ubicado en Balvanera para reclamar justicia luego que liberaran al presunto violador. En diálogo con Crónica HD, Patricia, amiga de la familia de la víctima sostuvo:"Es inentendible que esté suelto, en esta causa donde no hay ninguna duda. Donde lo sacaron al violador limpiando el cuerpo de la víctima".

"Todas las comunidades extranjeras levantaron la voz por las redes y por los medios, y pese al horario díficil asistieron a la convocatoria por esta familia que está destrozada por un abusador que está libre", dijo la mujer en la puerta del local de Paso 693, donde se realizó la vejación. A su vez, expresó que pese a la pandemia de coronavirus, es importante "reclamar justicia" y que "este violador esté en la cárcel".

De tal manera, remarcó que "gracias a la exposición mediática", a toda la familia le pusieron botón antipánico y guardia policial. "La familia estaba absolutamente desprotegida", agregó. Y remarcó: "Este paso se dio por la presión mediática, y queremos que esto siga y no parar hasta que el violador esté preso".

La jueza Karina Zucconi, el lunes pasado decidió otorgarle al presunto violador identificado como Garzón Martínez la excarcelación bajo juramento, por no presentar antecedentes penales. Inclusive Patricia, contó que "le pusieron un embargo de 90 mil pesos" el que consideró como "vergonzoso". "Mi pregunta es, ¿para que sea violador, tiene que tener experiencia como violador? Porque un violador es violador desde la primera víctima. ¿Tiene que tener curriculum de violador?", se preguntó indignada Patricia ante el accionar de la justicia.

Además, el acusado habría presentado un domicilio falso, ya que segúne expresó la mujer, "puso la dirección de la hermana que vive en Mataderos, quien salió a desmentirlo y dice que no vive ahí". "Osea que la jueza no sabe ni donde vive", dijo la amiga de la víctima. No obstante, no descartó que no haya más víctimas que "hasta el momento no salieron a hablar".