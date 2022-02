Felipe Fort continúa dando que hablar tras el suicidio de Gustavo Martínez. El hombre de 62 fue tutor legal de él y de su hermana Marta tras el fallecimiento de su padre, el empresario Ricardo Fort.

Luego de la muerte de Martínez, el joven de 17 años hizo una aparición en sus redes sociales en el que contó, a través de una secuencia de placa en ‘stories’, cómo se siente y qué opina sobre lo sucedido: "Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa, Eduardo, César, y amigos. Y más gente que queda por nombrar”, comenzó su descargo, y sentenció: “Papá lo recibirá con los brazos cerrados”. “No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron".

Felipe Fort hizo un descargo en su cuenta de Instagram tras el suicidio de su tutor Gustavo Martínez (captura @felipe_fort_)

En otra placa escrita, que también compartió, reiteró con dureza: “Sí, brazos cerrados.. una persona que no puede terminar de 'cuidarnos', faltando 10 días para que cumplamos 18”. “¿Tienen a Gustavo como una buena persona? ¿Después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento", le reprochó al fallecido.

Y cerró: “Agradezco tener una mentalidad madura para asumir esto en tan poco tiempo. Me parece muy hipócrita la gente que opina sin saber que pasó y sin saber cómo vivimos estos los últimos siete años. ¿En qué cabeza cabe? 17 años tenemos".

Luego de lo ocurrido, fue Natalia Roman, Jefa de Prensa de la familia Fort, quien salió públicamente a desmentir las publicaciones del adolescente, aduciendo un ‘hackeo’ de su cuenta en la red social.

La historia continúa cuando las publicaciones fueron borradas de la cuenta. Posteriormente, el hijo de Ricardo Fort volvió a aparecer a través de un video, que da por tierra la versión de Roman.

“Sí, gente, yo subí unas historias. No me hackearon la cuenta. Fui yo, es lo que opino. Esta situación...17 años tengo, piensen eso. Borré las historias porque hay gente que piensa que me hackearon la cuenta cuando no es así. Hay gente que opina lo contrario cuando no tienen idea de mi vida en los últimos siete años. No tienen idea de lo que pasó tampoco”, expresó Felipe, contundente. Y cerró: “No opinen, solo no opinen”.

.

Tras compartir el video, Felipe leyó algunos comentarios que recibió y hasta le respondió a un seguidor. El usuario lo interpeló diciéndole: “Y vos no tenés idea de lo que es la depresión”, a lo que el joven le contestó: “Pero sí tengo idea de algunos de los cuantos ataques de furia que tuvo Gustavo…”.

Gustavo Martínez decidió quitarse la vida el pasado miércoles arrojándose desde el piso 21 del edificio donde convivía con Felipe y Martita en el barrio porteño de Belgrano. Ocurrió a las 4.15 de la mañana mientras los adolescentes se encontraban en sus habitaciones. Según algunas versiones, el vínculo entre los chicos y su tutor no sería el mejor, y prácticamente ya no se hablaban.