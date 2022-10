El cadáver de Nicolás Alexander Cernadas (13) fue encontrado en un descampado de la localidad bonarense de Mariano Acosta el lunes último. El cuerpo se encontraba parcialmente quemado y con señales de haber sido mutilado. Luego, dos adolescentes de 14 y 17 años fueron detenidos bajo la acusación de haber cometido el asesinato.

El resultado preliminar de la autopsia que recibieron en las últimas horas los investigadores determinó que la muerte de Nicolás se produjo unas 24 horas antes del hallazgo, posiblemente el domingo por la tarde.

Además, específicó que la causa del deceso fue un paro cardiorrespiratorio traumático ocasionado por lesión alveolar difusa y por energía calórica; lo que significa que murió por los cortes y tras ser prendido fuego aún con vida.

El trabajo de los forenses, informado por fuentes judiciales, estableció que el chico de 13 años sufrió varios apuñalamientos en la garganta y los pies.

Según el resultado preliminar de la autopsia, sus asesinos actuaron con saña: primero lo hirieron de gravedad y, luego, lo empujaron al fuego.

Los homicidas, por último, abandonaron el cuerpo entre los pastizales crecidos y la basura del terreno en donde fue hallado, un predio de una zona semirural del partido de Merlo.

El predio semirural donde fue hallado el cadáver.

"Lo habían amenazado de muerte", denunció el tío del chico asesinado

Héctor, tío de Nicolás, aseguró este jueves que los dos presuntos implicados en el homicidio llevaron a su sobrino “totalmente engañado” al descampado con el argumento de que iban a disfrutar de "una fogata", al tiempo de que denunció que la víctima “había sido amenazado de muerte” pocas semanas antes del hecho.



“Un día Nicolás se presentó al colegio con un cuchillo porque lo habían amenazado de muerte", indicó el hombre en diálogo con el canal de noticias C5N. Y dijo que “recién ahora” se enteró de las intimidaciones que recibía su sobrino, para lueg lamentar que ningún adulto le comentara antes la situación.



Además, Héctor sugirió que el posible móvil del hecho pudo haber estado asociado a que “Nicolás le coqueteó a la novia” de uno de los adolescentes acusados de cometer el crimen.





“ Esto fue hace unos meses. En ese entonces, el acusado de 17 años le dijo: 'Quedate tranquilo' . Y lo llevó a Campanilla, donde tuvieron una pelea, la famosa 'mano a mano', y se ve que Nico le dio una linda paliza, pero pensamos que todo quedó ahí", precisó Héctor.



En ese sentido, el hombre aseguró que quienes atacaron a Nicolás “ eran amigos que premeditaron todo”. Y agregó: " Los audios que fue investigando la Policía decían que premeditaron todo para llevarse a Nicolás".

"Hay muchas cámaras que muestran que Nicolás y sus amigos venían caminando. No lo forzaron en ningún momento a él. Iba totalmente engañado. Estos dos muchachos, cuando llegaron en cierta hora de la noche, dijeron que hacía frío e iban a hacer una fogata. Cuando tuvieron el fuego prendido, empezaron los ataques", manifestó el tío del adolescente asesinado.



Por último, Héctor recordó los instantes en los que comenzó a sospechar que habían asesinado a su sobrino y afirmó que reconocieron su cuerpo por una marca de nacimiento que tenía en su espalda.



“Yo estaba trabajando en Cañuelas y mi señora llamó diciendo que Crónica TV estaba pasando un asesinato de un menor de edad en Merlo. Y ella ya se empezó a amargar y a deprimir porque le reconoció una remera que le habíamos comprado nosotros. Automáticamente llamamos al juzgado de Niñez y vino el comisario a mi domicilio. Nos encontramos acá y le dijimos que tenía una marca de nacimiento entre la espalda y la cola. Ahí me llevó a un costado y me aseguró que la marca estaba”, finalizó.