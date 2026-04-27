Capturaron a sospechoso de 17 años por el crimen de un hombre que se resistió a que le robaran la moto

Un pibe de 17 años fue detenido por los pesquisas policiales al estar sindicado de haber participado en el asesinato de un hombre, quien murió al ser agredido a balazos porque se resistió al robo de una motocicleta. El crimen se registró en enero en el oeste del conurbano bonaerense y ya suman dos los apresados a raíz de lo sucedido.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que al adolescente se lo requería por el homicidio de la víctima, identificada, en forma oficial, como Milcíades Torres Oviedo, de 63 años.

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Según agregaron los informantes, el sospechoso resultó capturado días pasados en un allanamiento realizado en una finca, situada en Ancón al 6200, casi en el cruce con Juan Cruz Varela.

Las diligencias





Trascendió que las diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) del distrito y en base a las directivas impartidas por el doctor Marcelo Roberto Germinario, titular de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 del departamento judicial de la zona.

En la vivienda, los efectivos policiales consiguieron incautar diversas prendas de vestir que se cree que el individuo habría tenido colocadas el día del ilícito.

Así sucedió la mortal agresión





Consta en el expediente que el hecho se produjo el 29 de enero cuando tres malvivientes atacaron a disparos al sexagenario para sustraerle un motovehículo Honda Twister, con el dominio finalizado en IOY, en la esquina de Hilario Ascasubi y Juan Cruz Varela.

A otro de los agresores, de 17 años, se lo había aprehendido el 2 de febrero en una vivienda ubicada en Bariloche al 5800, en la intersección con Eliseo Catón.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada, "Robo agravado en concurso real con homicidio", el magistrado Gustavo Carlos Indovino, titular del Juzgado de Garantías del Joven N° 1, perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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