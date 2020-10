Después de susto que atravesó Sol Bottaro, la joven de 24 años que saltó de un taxi en el barrio de San Cristóbal por temor a ser secuestrada, su pareja, el periodista deportivo, Gastón Edul dialogó con Crónica HD para dar los pormenores del episodio.

"Esto pasó ayer a las 19.20 cuando ella estaba yéndose del trabajo a Boedo, se tomó un taxi en la calle y hasta mediados del viaje todo era normal, pero despues se desvió del camino habitual y cuando mi novia le decía que doble en un lado u otro, el chofer no le hacía caso. Se lo dijo 3 o 4 veces y nada. Mi novia atinó a tocarlo y samarrearlo para agarrar por donde ella quería y no le hizo caso, iba para otro lado, entonces atinó a bajar del auto porque el hombre no mostraba pruebas de hacerle caso", sostuvo Gastón.

Edul agregó que "el taxista no le decía nada y por eso se asustó, ni una sola palabra. Ahora está bien pero angustiada, hicimos la denuncia y me hizo hincapié en que esto se sepa para evitar que le pase a otra persona, porque es raro que alguien tome decisiones bilaterales cuando tiene un pasajero a bordo. La policía nos dijo que puede ser algo espontáneo porque no hay antecedentes ni nada, que haya sido una conducta con fines lucrativos, así que estamos esperando novedades".

Consultado sobre su reacción al enterarse del episodio, el periodista sostuvo que "estaba trabajando haciendo un video por Instagram con información, y me agarró deseperación, me llevé el auto y llegué en pocos minutos al lugar del hecho. Por suerte, tuvimos mucha gente que se solidarizó".

Edul finalizó diciendo que "la ayudó uan chica que vió un movimiento anormal y fue la que le dió la patente más tarde, sino era imposible saber quién podría ser el chofer del taxi porque no hubiese tenido datos. También la ayudó una familia que estaba en la esquina en una heladería. Tuvo suerte porque siempre se maneja con una aplicación para tomar taxis y ahora estaba en la calle cuando lo tomó".