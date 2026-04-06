A una semana del crimen en San Cristóbal, suspendieron las clases en la ciudad y preparan un regreso con apoyo psicológico

A una semana del ataque en la escuela de San Cristóbal, donde un adolescente de 15 años mató a Ian Cabrera, un alumno de 13, las autoridades extendieron la suspensión de clases por dos días más. En paralelo, avanzan con un regreso escalonado que incluirá apoyo psicológico.

La medida rige para este lunes 6 y martes 7 en todos los establecimientos educativos de la ciudad, por decisión del Gobierno de Santa Fe. Fue anunciada oficialmente este domingo y responde a la necesidad de desplegar un operativo integral de contención social para la comunidad educativa, y llegó tras una solicitud por clases online.

En tanto, la Escuela Normal Nº 40 Mariano Moreno, donde ocurrió el hecho, se encuentra cerrada por tiempo indeterminado por orden judicial, hasta que finalicen las pericias.

Según el comunicado oficial del gobierno provincial, por estos días se lleva adelante un "abordaje interministerial", con "eje en la contención, la asistencia y el acompañamiento a la comunidad educativa y a los vecinos".

Suspensión de clases en San Cristóbal: cómo será el regreso y el plan de contención





El "párate" en las actividades alcanza a todas las escuelas, tanto públicas como privadas, y a todos los niveles educativos de la ciudad, según precisaron fuentes oficiales.

Desde el Ministerio de Educación provincial señalaron que la vuelta a las aulas será gradual, flexible y adaptada a cada institución, y que el esquema se informará oficialmente una vez que haya definiciones de la Justicia.

La Escuela de Educación Secundaria N° 40 "Mariano Moreno", en San Cristóbal, donde ocurrió el ataque hace una semana.

Mientras tanto, en los próximos días se mantendrán espacios de acompañamiento destinados a docentes, equipos directivos y personal escolar, junto con instancias de diálogo con las familias.

"Se organizarán reuniones entre funcionarios de Educación y equipos directivos de todas las instituciones de la ciudad para definir dispositivos de escucha y contención, así como propuestas pedagógicas que permitan dar continuidad a los aprendizajes durante la suspensión de clases. Estas actividades serán canalizadas a través de las escuelas para su desarrollo en el ámbito familiar", explica el comunicado.

Refuerzan el acompañamiento a docentes, alumnos y familias

El gobierno provincial señaló que durante estos dos días se reforzará la presencia de equipos territoriales en las escuelas, junto con el trabajo de la Dirección de Bienestar Docente, con el objetivo de acompañar al personal educativo. Además, se organizarán reuniones puntuales con directivos de la Escuela Nº 40 y supervisores de todos los niveles para coordinar el proceso de asistencia institucional.

En paralelo, interviene la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia. "Continuará con el seguimiento de las familias y jóvenes afectados mediante visitas domiciliarias y espacios de escucha activa", indicaron, con la intención de brindar herramientas que ayuden a atravesar la situación desde una mirada integral y fortalecer los vínculos familiares y comunitarios.

Por su parte, el Ministerio de Salud mantiene el operativo territorial que se puso en marcha desde el inicio de la emergencia, con la participación de equipos de salud mental de las regiones Rafaela y Ceres, junto a efectores locales como el Hospital Samco "Julio César Villanueva" y los centros de salud de la ciudad.

En los próximos días se realizarán encuentros grupales, instancias individuales de acompañamiento y espacios de cuidado destinados a trabajadores de la salud y la educación. "Finalmente, se avanzará en la conformación de una mesa intersectorial que integrará a clubes, asociaciones civiles y autoridades municipales, con el objetivo de sostener a largo plazo un entramado comunitario de apoyo frente a la situación", manifestaron.

¿Cómo avanza la causa?





El adolescente señalado como autor del disparo fue retenido por las autoridades el mismo día del ataque y desde entonces permanece en un centro especializado para menores, bajo una medida "tutelar y de resguardo" dispuesta por la jueza de menores Carina Gerbaldo.

Debido a que tiene 15 años, la Justicia confirmó que el joven es no punible en el marco de la Ley 22.278, vigente en Argentina, que establece la edad de imputabilidad a partir de los 16. Por ese motivo, en esta instancia no puede ser juzgado penalmente.

Ian Cabrera, el adolescente asesinado, tenía 13 años, y Gino, el tirador, 15.

La investigación quedó en manos de los fiscales Carlos Vottero y Luis Schiappa Pietra, quienes trabajan bajo secreto de sumario. El viernes pasado se realizó la audiencia de formulación de cargos en los Tribunales de San Cristóbal, donde el juez resolvió mantener la reserva total sobre lo tratado en el expediente.

A pesar de esa confidencialidad, se conocieron algunos avances del caso. Los investigadores buscan establecer si el ataque fue planificado y analizan distintos indicios que, según entienden, apuntan a que no habría sido un hecho espontáneo.

En ese marco, la fiscalía logró reconstruir parte de los movimientos del adolescente antes y después del ataque. También se intenta determinar si hubo algún tipo de influencia externa o si el hecho fue ideado únicamente por el propio menor.