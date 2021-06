La desaparición de Guadalupe Lucero tiene en vilo al país desde hace seis días. Se trata de una pequeña de cinco años que fue vista por última vez el pasado lunes cuando jugaba en la vereda de una casa en San Luis . Como es habitual en estos casos, los padres fueron investigados por la policía e incluso uno de los vecinos aseguró que es un barrio muy tranquilo y que era la pareja la que " tenía que hablar por un presunto ajuste de cuentas ".

Ante estas declaraciones, Yamila Cialone, mamá de la nena, aseguró que su prioridad es la búsqueda sin importar lo que digan sobre su persona. "Lo que único que quiero es que sigan buscando a Guada, que se concentren en difundirla a ella. Si quieren seguir hablando mal de mí para tener rating, no tengo problema", aseguró en diálogo con Crónica HD.

La mujer que tiene 28 años y además es madre de Benjamín, de nueve. " Me dediqué a ser madre de dos niños. Dejé mis estudios para estar con ellos. Es injusto que hablen cosas sin saber, sin conocerme, pero si me quieren juzgar háganlo, lo que me importa es que aparece Guadalupe . Erick (padre de Guada ) y yo somos víctimas, y ambos queremos lo mismo, que ella esté con nosotros".

Por otra parte, resaltó que la policía ya los ha investigado y que no obtuvieron ningún resultado. " Lo que importa acá es Guadalupe, ella es una nena de cinco años que debería que estar conmigo y no lo está. Agradezco a la gente que nos apoya ya quienes nos critican que no nos importa lo que digan de nosotros, pero que nos ayuden a buscarla. La Policía hace su trabajo y si hubiera algo sobre nuestro pasado se sabría ", replicó.

Con la voz entrecortada recordó cómo fue la última vez que le vio. “ Vine a pasar una tarde con mi hermana por el cumpleaños nada más ”. Además, que no está atenta a los medios. “ Por mi salud mental decidí no ver más noticieros. Estoy concentrada en Guadalupe y lo que se diga no me interesa . Ayuden a que esto no se pare, que siga su foto en todos los medios, que la gente siga compartiendo. A ella no se la pudo haber tragado la tierra ”.

Ya con lágrimas en sus ojos se refirió a su hijo mayor. “ Hago lo que puedo. También tengo un nene de nueve años al que tengo que contener. Está esperando a su hermana y no entiende por qué se la sacaron. Porque no solamente nos la sacaron al padre ya mí, sino también a él como hermano. Sigo por Benja y porque tengo la esperanza de que Guadalupe venga conmigo. Me siento vacía. Me quitaron a mi hija y no saber de ella me duele muchísimo ”, sentenció.

Quien tenga información que permita dar con el paradero de la niña puede comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia, al número telefónico de acceso rápido 134. Se ofrece una recompensa de $ 2 millones y la identidad de quienes aportaron datos se mantendrá en resguardo.