La ciudad de San Nicolás todavía no sale de la consternación por la muerte de Daiana Almeida, la enfermera que se casaba este fin de semana, y que fue hallada muerta en la jornada del jueves ante el pedido desesperado de su familia para cualquier que tuviera información sobre su paradero.

Ricardo es vecino de la víctima y fue el último en ver a la chica con vida, y le comentó a Crónica HD: "Vi justo que había una moto, a la chica no la pude ver tal vez porque alguien la arrinconó y quedó detrás. No vi que era ella sino hubiera salido de mi casa y me acercaba, no escuché su voz y me llamó la atención porque si veía que le estaban haciendo algo hubiera gritado".

Consultado sobre si escuchó algo en concreto, el hombre sostuvo: "El que hablaba era el hombre pero una vecina me llegó a decir que le preguntaba donde vivía y que iba a matarla si se iba con otro. lo cierto, es que no le robaron nada, sólo el celular porque llamamos ahí y no atendía nadie. Si el sujeto es de acá lo vamos a conocer porque no hay tantas motos, aunque nunca le pude ver la cara a esta persona o el tipo de moto que tenía".

Ricardo agregó: "No le presté atención porque paran muchas motos y autos y todo parecía normal, sino le sacaba una foto o si sanía que era ella salía con un palo o algo. Me siento mal como todo el barrio, porque si hubiera salido tal vez la salvaba la vida, pero nunca pensé que podía pasar esto".