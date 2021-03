La filmación de una discusión entre una pareja de novios en la que ella lo toma por el cuello a él, lo ahorca y luego se golpea la cabeza contra la persiana metálica de un comercio en la ciudad cordobesa de Cosquín se viralizó en cuestión de minutos.

Quien la grabó fue Fabricio, que es hermano del joven atacado y quien explicó a cronica.com.ar qué ocurrió antes y después de registrar todo con su teléfono celular el sábado, alrededor de las 7.

.

"Yo estaba durmiendo cuando mi hermano entró a la casa de mis abuelos para avisarme que un grupo de chicos le había pegado. Eran amigos de la novia, que habían bajado de un auto, uno de ellos con un bate de béisbol", dijo Fabricio.

Según el joven, antes de eso su hermano, que se llama Gino y tiene 18 años, y la novia, que es menor de edad, habían tenido una discusión en un plaza cercana. Tras el entredicho, ella "se quedó llorando" y él se alejó del lugar.

.

"Luego de eso, ella llamó a los amigos para que le pegaran a mi hermano. Ahí él me viene a buscar y peleamos con todos ellos, para qué negarlo. Yo les pregunté después a los chicos por qué lo habían atacado a mi hermano y me dijeron que fue para defenderla a ella. Y al rato ocurre lo que yo filmé", recordó Fabricio.

La adolescente, por su parte, declaró a la prensa local que el forcejeo que se dio luego con su novio, y que incluyó una maniobra de ahorcamiento, fue "para evitar" que él peleara con un grupo de personas. Sin embargo, según Fabricio, la gresca ya había terminado.

"Ahí me puse a filmar. Le decía que lo soltara, que no lo agarrara a mi hermano. Después ella se golpeó la cabeza contra la persiana. Me parece que ninguno supo cómo manejar la situación. Es la primera vez que pasa algo así entre ellos", contó a Crónica.

.

Fabricio envió el video de la discución por WhatsApp a su familia y allegados, pero sin haberlo buscado cuando grabó todo las imágenes se viralizaron.

"Estoy muy mal porque, a partir de eso, mi hermano se fue casa enojado por todo lo que pasó y no podemos hablar con él. Creo que está con los amigos. Yo no quise que el video se hiciera viral. Le pido perdón a él y a la familia de la chica", dijo arrepentido.

Tras la difusión de las imágenes a escala nacional, la familia del joven comenzó a recibir amenazas. "No tenemos ayuda de nadie. No estamos en contra de ella ni de su familia. Es algo que nos fue de las manos. Hace dos días que no duermo por toda esta situación. No sé qué hacer", expresó.