Pasó ya una semana de la desaparición del ginecólogo de San Francisco, Daniel Casemeiro, por quien la familia ofrece 1 millón de pesos de recompenza por cualquier dato o indicio que les permita tener alguna información sobre él.

Su hijo Federico Casemeiro dialogó con Crónica HD y sostuvo que hasta el momento no hay novedades respecto a cual es el paradero del médico, que fue visto por última vez el pasado jueves y cuyo auto fue encontrado el último domingo con una importante suma de dinero abandonado.

"Mi papá es una persona muy metódica, de seguir reglas. Pero en los últimos dos días se comportó distinto. El por ejemplo iba al gimnasio todos los días y los últimos dos no fue. Tal vez parecen elementos banales, pero nos desconcierta un poco" afirmó Federico.

"En el estado de humor no noté cambios. La última vez que lo vimos fue el martes pasado. No hay elementos que nos llamen la atención en un principio, pero después chequeando que no fue al gimnasio nos llamó la atención" apuntó el hijo del ginecólogo.

Federico lamentó el hecho de encontrarse de viaje al momento de la desaparición de su padre y sostuvo: "Ojalá supiera que pasó. Yo soy la persona que tenía más contacto con él y justo estuve de viaje los últimos dos días. Estoy lleno de preguntas sin respuestas".

En cuanto a la aparición del auto abandonado el pasado domingo, el hijo del médico desaparecido opinó que su padre "nunca dejaría el auto ahí" al afirmar que "donde apareció el auto es un campo. Al vehículo lo dejaron ahí, no fue él".

Por su parte, respecto al dinero que apareció en el vehículo dijo: "Encontraron dinero en el auto y el ultimo llamado que el hacve, tenía que hacer una compra de una casa e iba a firma las escrituras. Condice el dinero en el auto con la compra de la casa".

Federico recalcó que su padre era una persona "muy querida" y que "no tenía enemigos", en tanto que subrayó que su papá "no es prestamista, hacía alguna inversión como cualquier persona con dinero, pero no es todo lo que se dice en los medios".

"A veces uno empieza angustiarse, ya ya no sabe como moverse por la desesperación. Uno va buscando variantes como la recompenza para saber donde está mi papá" afirmó el hijo del ginecólogo, en relación a la suba de la recompenza de 100 mil pesos a 1 millón durante el pasado miércoles.

Por último, indicó: "Es importante hablar con los medios por una cuestión de llegada. Creanme que yo quiero que mi papá esté vivo y con nosotros. Quiero darle un abrazo y decirle que lo quiero".