El brutal crimen de Brian Berna, de 29 años, asesinado a balazos por su abuelo Domingo Faustino Berna, de 76, aún conmociona a la localidad bonaerense de Bahía Blanca. En anciano fue liberado tras ser imputado, una medida que fue justificada por el fiscal general de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, al asegurar que existió un exceso de legítima defensa.

"En este caso, tratándose de una persona mayor de edad, por un lado, y de un joven que lo había golpeado antes a mano limpia, el fiscal entiende que concurriría la legítima defensa pero que habría un exceso porque fueron cinco disparos", aseguró Fernández días atrás sobre la situación legal de Berna.

.

Fue el fiscal Jorge Viego quien le otorgó la libertad al anciano tras imputarlo por el delito de "homicidio calificado por el vínculo y por ser cometido con un arma de fuego, habiéndose excedido en la legítima defensa que estaba ejerciendo", en perjuicio de su nieto.

"El delito fue calificado como homicidio en la legítima defensa, motivo por el cual la pena que corresponde de acuerdo al artículo 35 del Código Penal es la que contempla una pena de 1 a 5 años de prisión, por lo tanto al procesado no se le pidió la detención ya que el delito no es detenible", explicó Fernández.

El asesinato ocurrió en la casa del jubilado en Bahía Blanca (Gentileza La Brújula 24).