Fernando Pastorizzo fue asesinado a balazos el 30 de diciembre.

El abogado de la familia de Fernando Pastorizzo, el joven asesinado en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, crimen por el que está detenida su ex novia, dijo este jueves que "hubo un plan delictivo" que fue "meticulosamente realizado" por la imputada y no descartó que pueda haber "algún otro partícipe".



"No se descarta que, eventualmente, con el desarrollo de la investigación pueda llegar a haber algún otro partícipe en el plan delictivo", afirmó esta tarde a la prensa Sebastián Arrechea, aunque aclaró que por el momento no cuentan con "las evidencias" para demostrarlo.



"Nosotros entendemos que hubo un plan delictivo de la imputada ( Nahir Galarza) que se concretó y terminó con este desenlace. Entendemos que hubo un plan meticulosamente realizado pero tenemos que profundizar la investigación", indicó.



Sobre el dermotest realizado a la acusada Galarza (19), el letrado dijo que el hecho de que "haya salido negativo no significa que no disparó el arma".



Para el abogado de la familia de Fernando (19), hay que tener en cuenta que esta prueba de dermotest se "hizo horas después" del crimen y que "una persona que dispara y luego se lava las manos, ciertamente tiene una actitud de entorpecer y obstaculizar la investigación".



Según Arrechea, "la confesión es un elemento de investigación de carácter defensivo” pero remarcó que “en este caso, en el legajo, hay otros elementos que respaldan lo que dice la imputada".



Luego, el letrado sostuvo que cuentan con "evidencias de que nunca hubo violencia de género" en perjuicio de la imputada, sino que fue Fernando quien sufrió hechos de "violencia" de parte de Nahir.



"Tengo elementos para demostrarlo y se han incorporado al legajo judicial", dijo el abogado, quien agregó que los padres de la víctima estaban al tanto de esta situación pero que no la denunciaron formalmente.



"Gustavo (por el padre de Fernando) le recomendó a su hijo que no tuviese más contacto con quien era su pareja pero no se judicializó el caso porque consideró que se podía solucionar por otros medios", explicó.



El abogado confirmó que Fernando se fue de vacaciones a Brasil con su ex novia y la familia de ésta, tal como se publicó a través de fotografías, y que, si bien "hubo una relación" entre los dos jóvenes, no le consta que existiese un vínculo entre los padres de ambos chicos también.



"Había una relación de suegros a yerno, y una relación de pareja, de noviazgo", dijo y agregó: "las imágenes hablan por sí solas".



El letrado adelantó que, en caso de que la defensa de Nahir logre un arresto domiciliario, él va a pedir que sea monitoreada con una "tobillera o pulsera electrónica".



"De todos modos, nos vamos a oponer rotundamente a la prisión domiciliaria porque hay elementos de la realidad que indican que puede haber un entorpecimiento de la investigación por el tiempo transcurrido en el hecho y la declaración de la imputada, lo que ocurrió en el medio y que arrojó, por ejemplo, el resultado del dermotest", afirmó.



Además, dijo que va a pedir a la fiscalía que antes de que se cumplan los 60 días de prisión preventiva cautelar sobre Nahir le pida al juez que eleve la causa a juicio.