El músico Ricardo Iorio, ex líder del grupo de heavy metal Almafuerte, recuperó la libertad tras haber sido detenido ayer acusado de amenazar con un arma de fuego a un policía, en una estación de servicio de la localidad bonaerense de Sierra de la Ventana, informaron el pasado sábado fuentes judiciales.



Los voceros señalaron que Iorio (55), quien debió ser operado anoche por una lesión en uno de sus brazos y también sufrió una lesión en el oído, fue trasladado desde Coronel Suárez hasta Bahía Blanca para ser interrogado por la fiscal de Flagrancia, Claudia Lorenzo.



"Pese que el cantante se negó a declarar ante la fiscal, poco después recuperó la libertad en el marco de la causa caratulada como amenazas calificadas por la exhibición del arma", indicó el vocero.



Por su parte, el abogado del músico, Juan Ignacio Vitalini, dijo que el cantante recuperó la libertad pasadas las 15.30 y, en el marco de la causa, solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad de la estación de servicio “para ver que es lo que surge".



"Estaba muy dolorido por la intervención quirúrgica, pudimos apurar el proceso para que recupere la libertad y regresó a Sierra de la Ventana para estar con su familia", agrego el letrado.



El hecho se produjo el pasado viernes, cuando el cantante llegó a bordo de su camioneta Susuki Vitara a una estación de servicio YPF de Sierra de la Ventana, en el sur de la provincia de Buenos Aires, y por motivos que aún se desconocen, discutió con un efectivo policial, lo amenazó con un arma de fuego de su propiedad y se fugó.



Los voceros señalaron que Iorio fue interceptado a unos 300 metros del lugar, sobre la ruta 72 y, a pesar de forcejear con los agentes, pudo ser detenido.



Los uniformados secuestraron en su camioneta una pistola calibre .11,25 marca Ballester Molina, en tanto que el músico fue trasladado a una sala médica por dolores en uno de sus oídos y en sus brazos producto de la pelea con los oficiales.



Según se indicó, después el músico fue derivado a un hospital de Coronel Suárez, donde debió ser operado en un codo. Tras salir del centro de salud y ser llevado a la fiscalía, el músico fue consultado sobre lo ocurrido por el portal La Brújula 24 y negó haber amenazado al policía.



"(Fue) un incidente, no todos los policías son iguales, no me conocía, no era del pueblo, hubo un malentendido y me sacó de lugar el codo”, sostuvo Iorio, quien aseguró que “de ninguna manera” mostró un arma al efectivo.



Sin embargo, reconoció que portaba una pistola “pero no para amenazar” sino porque se mueve “en los montes y hay jabalíes”.



‘Había ido a comprar unos sandwiches para un festejito que íbamos a hacer a la noche para mi nena”, agregó el ex líder de Almafuerte, quien negó que se hubieran encontrado drogas en su poder, tal como trascendió inicialmente.



Iorio fue fundador de las míticas bandas de heavy metal argentinas V8 y Hermética, y en 1995 formó el grupo Almafuerte, del que fue parte hasta el año pasado, cuando anunció su disolución para dedicarse de lleno a su carrera solista.



Desde hace varios años, el cantante eligió pasar la mayor parte del tiempo en Sierra de la Ventana, lugar en el que reside junto a su familia.