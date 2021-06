Desde el pasado mes de abril que Mario Daniel Santillán está preso esperando sentencia por tentativa de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de su hijastra de 24 años, quien padece hipoacusia bilateral. Según denuncian, el detenido tiene privilegios debido a que la fiscalía le permite salidas al banco para que cobre el subsidio por discapacidad y las asignaciones de sus hijos.

La ex pareja del detenido en Metán, Salta, lleva haciendo reiterados pedidos al Juzgado de Familia N°2, para que intervenga y comience con el trámite por alimentos y que le retengan al detenido las tarjetas de los menores. La mujer le expresó al medio Desde la Voz Digital que hasta el momento "nada hicieron".

“Nadie hizo nada, la doctora me dijo que recién me va a recibir cuando tenga carta de mediación a cargo del Dr Escajadilla, pero resulta que este abogado encargado de realizar los trámites no hizo nada desde abril, cuando fui a consultar la secretaria me dijo 'aguante’', relató la ex pareja de Santillán.

La mujer denunció que el Juez Carmelo Paz la revictimizó al citarla el pasado 17 de junio para exigirle que deje de denuciar a Santillán. "Me dijo que no puedo hacer eso porque él ya está preso, que si sigo haciéndolo se convierte en algo ‘no creíble’ ”, denunció la mujer.

Entre todas las cosas que el magistrado le dijo a la ex esposa del detenido, la más llamativa fue que se fuera "a ver una vidriera":

“Me dijo exactamente: 'usted no puede hacer eso, vaya a ver una vidriera, enfóquese en usted, no es creíble tantas denuncias que le hizo a este hombre.”, contó la mujer.

"En ese momento lo tomé como un consejo, pero pensando después vi que no es así", dijo la víctima.

La víctima aseguró que todas las cosas que le dijo el juez fueron en presencia de una abogada de apellido Dahud, encargada de la Secretaría de Género de la ciudad de Metán.

La mujer contó: “Estaba presente la doctora. Hasta me mando al negocio de la cuñada de Dahud. También dijo el Juez que si sigo exponiendo mi caso le van a tirar de las orejas", aunque no se explicó quienes serían esas personas .

“Carmelo Paz la hizo callar, no dejó que haga ningún aporte y ella solo respetó la orden”, describió la mujer además sobre cómo actuó el magistrado ante la secretaria de Género de la Ciudad de Metán.

El juez además envió a la víctima a hacer terapia, algo que la mujer le contestó que está haciendo. “No se nota”, le respondió Paz. La mujer asegura además que el juez "evadió el tema" cuando intentó hablar sobre los subsidios de sus hijos que el detenido está cobrando en su nombre.

El acusado, quien se encuentra preso, habría abusado sexualmente de la hija de su ex mujer y habría maltratado al resto de los hijos de la víctima de violencia institucional por parte de la Justicia de Metán.