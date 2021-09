Marina Charpentier, la mamá de Chano, el ex líder de la banda Tan Biónica, habló en una entrevista exclusiva con Gastón Pauls, en "Seres Libres" por la pantalla de Crónica HD, y contó cómo se encuentra actualmente su hijo quien lleva "29 días limpio" de drogas, desde que ocurrió el dramático episodio en el que recibió un balazo por el que debió ser sometido a una cirugía en la que le extirparon el bazo, el cuerpo y parte del páncreas.

"Hoy es mi hijo, volvió mi hijo, volvió esa persona amorosa, generosa y creativa. Porque él es todo eso. Pero cuando está en consumo no. Pierde la luz, pierde la mirada", expresó Marina en el transcurso de la entrevista con Pauls. Además puntualizó que Chano continua internado bajo tratamiento, y que lo estará por un tiempo más. Y luego irá a Narcóticos Anónimos (NA).

Por otra parte, la mujer sostuvo que debería haber un protocolo específico de actuación ante la problemática de adicción a drogas. "Yo creo que lo ideal sería de que hubiera una ley de Adicciones, eso sería maravilloso. Y sino, hay que modificar la ley de Salud Mental, hay que agregarle un par de artículos en los que se diga que hay que hacer en estos casos", señaló.

.

En esa línea, Marina se refirió al peligroso episodio ocurrido el 25 de julio pasado cuando su hijo habría querido atacar con un cuchillo a un policía por el que recibió un disparo en el abdomen. Respecto a ese hecho, Marina contó que en una de las tantas oportunidades en las que su hijo estaba en riesgo, ella se comunicó con la línea de emergencias pero no recibió respuesta.

"Yo le decía mi hijo es peligroso en este momento, se va a matar, y me dijeron que no me podían mandar un psquiátra", relató.

Y agregó: "Por eso, pongamos un protocolo, preparemos gente porque no puede ser tan díficil. Hay un adicto en consumo que corre peligro. Y las madres llamamos por télefono y no tenemos respuestas. Yo ya no podía hacer más nada, no sabía más que hacer".