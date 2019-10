En declaraciones a un medio de Paraná, ciudad donde cumple su condena, Nahir Galarza confirmó su embarazó, calculó que cursaba el quinto mes y dijo no saber quién era el padre. Pero desde la prisión difundieron que los dichos eran falsos.

La acusada de asesinar en 2017 a su novio, Fernando Pastorizzo, de dos tiros, manifestó que en principio ocultó su embarazo "por miedo" porque quería "cuidar al bebé" e indicó que dio cuenta de su estado cuando dejó de tener el período. "Me di cuenta a los dos meses", contó al portal web Ahora.

Hasta puso en duda quién sería el padre de la criatura, ya que su ex Matías Caudana no fue la única persona con quien mantuvo relaciones sexuales dentro de la cárcel. A él se suman "otros amigos, gente en la facultad, o gente que me ha llamado, con la que pegué onda, o conocidos de mis compañeras", detalló Nahir.

Al difundirse las novedades, el abogado defensor José Ostolaza solicitó al Superior Tribunal de Justicia "atención médica urgente" para su clienta porque estaba "descompuesta", contó a Crónica HD. Desde el Servicio Penitenciario de Entre Ríos aclararon toda la situación en la tarde del viernes.

La interna "fue revisada por una ginecóloga de la Unidad Penal 6 de Concepción Arenal, de Paraná, y también en el Hospital San Roque de esa misma ciudad, donde se le practicó una ecografía. No está embarazada”, notificó el director de la Penitenciaría entrerriana, Marcelo Sánchez.

Luego de la desmentida, Nahir quedó en el centro de la escena por su mentira. Sin embargo, desde el entorno de la joven aseguran que ella “no inventó nada". "¿Qué sentido tendría simular algo así? Aparentemente tuvo un atraso de dos meses por un desequilibrio hormonal porque había dejado de tomar las pastillas. Ella estaba convencida de que estaba embarazada. Hasta se descompuso y en realidad no fue una pérdida, sino que volvió a tener una menstruación”, consigna el sitio Infobae.

Su abogado, en tanto, también se refirió al extraño episodio. “Acá no hubo mentira ni patología psicológica. Nahir se descompuso y pedí que sea trasladada a un centro médico a través de una nota enviada al Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Estuvo acompañada por su madre”, dijo el penalista que la defendió en el juicio. Por el momento, Nahir espera saber si nuevamente será sancionada por las autoridades del penal.