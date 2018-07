, la madre del joven acusado por un triple crimen ocurrido en Mendoza declaró que su hijo “es inocente” porque él estaba con sus amigos, cuando sucedió el terrible homicidio.Según indicó la mujer,, de 23 años, “él no es culpable. Lo detuvieron solo por ser el novio". "Mi hijo no tiene nada que ver y está detenido. Él estuvo con nosotros hasta la medianoche y tenemos testigos. Después cuando escuchamos los gritos fuimos a ver que pasaba”, debido a que vive a media cuadra de la casa en donde ocurrieron los asesinatos.Luego aclaró que su hijo "corrió a ayudar a la cuñada y ahí nos encontramos con lo que había pasado. Con mi nuera y consuegra la relación era buena. Él la adoraba"."Ezequiel estuvo hasta las 12:30 en mi casa. Nunca vimos ninguna pelea. No tiene antecedentes de nada. Estuvo acá con los amigos. A las 10 y pico llegó de jugar el partido y se quedó acá. Ni se había bañado luego de jugar a la pelota", indicó la señora en declaraciones a la prensa.De esta manera, aclaró que la sangre encontrada en el calzado de su hijo , aparecieron allí porque quien se manchó fue el caniche, que "era de los dos. El perro iba y venía de las dos casas. Se manchó porque estuvo allá en el momento del crimen y después se acostó sobre la zapatilla de mi hijo . Le dije a la Policía que tenía manchas de sangre, pero me dijeron que no trabajan con animales".Y ante la consulta recordó que "había sangre porque el perro estaba ensangrentado porque estaba ayer cuando ha ocurrido esto. La tenía en una orilla de la zapatilla porque el perro estuvo echado con él".

"Mi hijo es el principal sospechoso. Así como nos dieron vuelta la casa, quiero que la policía aclare, porque mi hijo fue a ayudar, él daba la vida por esa chica" y luego indicó que "la madre (Alejandra) iba a los bailes y salía con gente que no conocíamos".



En tanto, recordó que el joven no presentaba antecedentes penales y que salía desde hacía 2 años con Karen Arenas, de 22, una de las tres víctimas.



Por último brindó detalles sobre la relación entre su hijo y la novia: “Siempre la llevaba y la traía a todos lados. Ellos eran inseparables. Todavía no pude hablar con mi hijo porque vine a buscar el documento, él corrió a ayudar a la cuñada, a la mamá del nene que está muerto y vimos el móvil, gritos. Corrimos a ayudar a esta chica para ver qué pasaba y ahí nos encontramos con la sorpresa de lo que había pasado”