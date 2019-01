La nena jujeña de 12 años, víctima de una violación y sometida a cesárea la semana pasada, declaró este lunes bajo el sistema de Cámara Gesell en la causa abierta por la denuncia que realizó la madre contra un hombre de 60 años acusado por el abuso, informaron fuentes judiciales.



"La entrevista se llevó a cabo en el Centro Judicial de San Pedro de Jujuy, instancia solicitada por la fiscalía interviniente a fin de obtener más información que permita avanzar en la investigación", señalaron las fuentes.



La llegada de la menor se realizó bajo estrictas medidas de seguridad para resguardar su identidad y su integridad.



De esta manera, el fiscal del caso Alejandro Resúa busca sumar nuevos elementos para aportar a la causa, tras la denuncia por abuso sexual realizada una semana antes de que la niña fuera sometida el viernes 18 de enero a una cesárea que tuvo como resultado el nacimiento de una niña prematura que murió cinco días después.



La chica, que recibe asistencia psicológica de profesionales, estuvo internada en el hospital Materno Infantil de San Salvador de Jujuy donde se llevó a cabo la intervención quirúrgica tras ser derivada desde la ciudad de San Pedro.



La víctima había solicitado junto a su familia la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) dada las características del hecho, y el gobierno autorizó la implementación del protocolo a través de una cesárea la cual, fue "una salida correcta ya que mi hija no podía tener un parto normal, iba a sufrir", dijo la madre Norma Mamaní.



El acusado permanece detenido a disposición de la Fiscalía N°12 tras ser señalado por Mamaní como el autor del abuso sexual de su hija.



Por otro lado, en el marco de la investigación, se ha dispuesto la prueba genética pero resultados que aún no fueron informados.



En tanto durante esta jornada, desde la asamblea ampliada de organizaciones feministas y de mujeres en Jujuy, exigieron la renuncia del ministro de Salud, Gustavo Bouhid y "sanciones a los directoras y directores de hospitales y de jefes de servicio que no aplicaron la ILE que correspondía".

Bajo la consigna "No fue ILE", convocaron para el viernes a una marcha que partirá desde la plaza Belgrano a las 17 pero que se va a replicar en distintos lugares del país.



La referente del Área Interdisciplinaria de la Mujer y de Género de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de Jujuy, dijo, respecto a la aplicación de la ILE, que "no tienen límites de tiempo, tienen causales como la causal salud, violación o de riesgo para la vida, eso lo establece la legislación hace casi 100 años".