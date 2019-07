Rocío Guagliarello, la única sobreviviente del choque en el marco de una persecución policial a los tiros en la ciudad bonaerense San Miguel del Monte, en la que murieron cuatro jóvenes, recordó a su amiga Camila López, una de las fallecidas, con una emotiva carta.

Con motivo de la fecha de cumpleaños de la nena que murió con sólo 13 años, Rocío la recordó con un sentido escrito. En el texto, también mencionó al resto de las víctimas de la masacre cometida el 20 de mayo pasado.

Comenzó: "Hoy veo todo extraño. En la memoria nadie muere pero no sabés cómo duele, no te imaginás la falta que me hacés y cómo me gustaría que estuvieses.Te extraño. Extraño tu voz, tu risa contagiosa, tus consejos, tu carácter muy fuerte, ese por el que tanto chocábamos. Extraño quedarnos largas horas a la madrugada mirando 'Casi Ángeles', que ya la estoy terminando, pero sola".

Te extraño. Extraño tu voz, tu risa contagiosa, tus consejos, tu carácter muy fuerte, ese por el que tanto chocábamos"



Continuó: "Extraño escuchar música haciéndonos las raperas que tan mal nos salía, jaja… Extraño nuestras tortas fritas duras, nuestros exprimidos de naranjas que nunca faltaban, nuestras noches de verano andando en bici, nuestras juntadas con los chicos, las vueltas por la plaza. Extraño sentarnos en cada esquina para robar wi-fi, nuestros mates en la vereda a cualquier hora, ir a lo de tu abuela cuando dormía para sacarle algo de comida".

"Pero lo que más me duele es que voy a extrañar a mi compañera de banco, con la que siempre nos sentábamos al fondo, donde los profes nos retaban por reírnos tan fuerte, pero así y todo, nunca lograron separarnos", agregó.

"Hoy, en el Día del Amigo y, por sobre todas las cosas, en tu cumpleaños 14, quiero mandar al cielo un abrazo fuerte, un tirón de oreja, una malteada que ya no será. Me consuela saber que estás en un lugar mejor, pero daría todo porque estés acá, deseo abrazarte y pasar el día con vos, como lo hacíamos 24-7", recordó.

"Hermana del alma, prometo cuidar de tu mamá, mimarla y pasar tiempo con tus hermanos porque tu familia, que es la mía, nunca se abandona. Mandame fuerzas para seguir adelante, cuidanos y espero que estés riéndote con tu tía, que tanto extrañabas. Te voy a recordar cada día, porque una amistad así nunca se olvida. Te amo y te voy a amar siempre", concluyó.

Finalmente, agregó tres posdatas. En la primera, escribió: "Me va a hacer falta mi compañera de vida… Nuestras mamás renegaban tanto de ambas. ¿Cómo voy a hacer sola, para volverlas locas a las dos? Voy a extrañar mucho tu ayuda. ¿Qué puedo decirte? Hoy te extraño más que ayer".

En la segunda, recordó al resto de las víctimas: "En el Día del Amigo, les mando un fuerte abrazo, Danilo, Gonzalo y Aníbal. Les prometo que no vamos a parar hasta hacer justicia. Voy a seguir por ustedes, hasta el final. Por los sueños que les arrebataron, por nuestros proyectos, por nuestras risas, por el dolor que nos causaron, por cada lágrima de nuestros papás y porque se llevaron una parte de mi corazón. Espero que estén bien y siempre que encuentre 4 estrellas brillando voy a saber que ustedes me están guiando. Beso grande, Rocío".

El 20 de mayo último la adolescente resultó gravemente herida en el choque del Fiat Spazio en el que viajaba junto a Camila López (13), Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez (14) y Aníbal Suárez (22), quienes murieron a raíz del impacto.



Al momento de la colisión, el auto era perseguido a los tiros por policías de Monte y las autopsias revelaron que uno de los fallecidos presentaba una herida de bala en un glúteo.



Por el hecho fueron detenidos 12 efectivos de la policía bonaerense y el secretario de Seguridad de Monte. Cuatro de los efectivos están acusados de homicidio agravado, mientras que los restantes afrontan acusaciones por encubrimiento y falsedad ideológica.