La mujer golpeada el 20 de febrero en Palermo.

Cristina, la mujer de 64 años agredida por un hombre que le propinó un golpe de puño por la espalda en el barrio porteño de Palermo, el 20 de febrero pasado, aseguró este miércoles que reconoció como el agresor al detenido por el hecho la Plaza Las Heras, según lo expresó también a las autoridades policiales, aunque ahora deberá resolver la justicia.

"Lo reconocí inmediatamente, solo le faltaban los anteojos"

"Me enteré por mi hijo de la detención de este hombre, la gente del barrio lo buscaba y todos le dijeron que éste era el tipo que me pegó. Lo agarraron en Plaza Las Heras y yo lo reconocí inmediatamente, solo le faltaban los anteojos", dijo hoy a C5N la mujer que recibió el golpe en plena calle.

La víctima comentó que lo increpó al hombre y le dijo que "era un cobarde" a lo que el hombre le respondió que "estaba loca". Cristina dijo que "este hombre no es del barrio" y que una señora también "lo reconoció y la agredió".

Vecinos lo atraparon en Plaza Las Heras.



Tras un alerta recibida en el 911 el lunes pasado, la policía detuvo a un hombre en el interior del parque Las Heras, en el barrio porteño de Palermo, a quien los vecinos señalaban como el agresor de Cristina, cuya imagen reconocieron en las redes sociales e informativas, según informaron fuentes policiales y de la investigación.



La policía trasladó al hombre a la comisaría 53 y se procedió a realizar la consulta sobre las acusaciones de este hombre con la Fiscalía nacional en lo Criminal y Correccional 54, a cargo de Claudia Katok.



Debido a que hay dos personas que podrían ser punibles por el hecho ocurrido, la investigación fue derivada al juzgado nacional en lo Criminal y Correccional 56 sin haber aún una imputación formal por parte de la fiscalía.



El otro hombre detenido por el mismo hecho fue en la localidad bonaerense de Florencio Varela, y junto al apresado en el del barrio porteño de Palermo quedaron a disposición del Juzgado nacional, quien deberá resolver la situación procesal de los acusados cuando haya elementos suficientes, informaron fuentes de la investigación.



La agresión ocurrió el 20 de febrero y un día después la mujer se presentó en la comisaría 53 para denunciar que estaba en la esquina de avenida Las Heras y Paunero, y que "al agacharse para sacar la cadena de su bicicleta", sorpresivamente "recibió un golpe de puño por parte de un hombre, a la altura de la boca", por lo que cayó al suelo.



La escena fue registrada por una cámara de seguridad de un edificio y se viralizó en las redes sociales a partir de la publicación del hijo de la víctima, Gastón Rey Serantes, quién pidió a la gente mayor información para ubicar al agresor.



"Nunca pensé que me habían pegado, porque yo al tipo nunca lo vi", contó la mujer y aseveró que el agresor "no me dijo nada".