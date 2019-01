Carla Soggiu, una joven de 28 años madre de dos hijos, fue vista por última vez el martes 15 de enero. Desde el 27 de diciembre la mujer tiene un botón antipánico por disposición del Juzgado Civil N° 9 de la Ciudad de Buenos Aires, luego de que Nicolás, su ex pareja, la mantuviera cautiva durante algunos días en su casa.

La familia de la victima radicó la denuncia durante la madrugada del miércoles en una dependencia de la Policia de la Ciudad donde ya habían dejado asentados los ataques e intimidaciones del hombre con el que estuvo en pareja y es el padre de los dos nenes.

En diálogo en exclusiva con Crónica HD, el tío de la joven contó sus sensaciones sobre el caso: "Tengo mucha angustia me conmueven muchos los chicos que no tienen mamá ni papá en este momento. Tienen 4 y 2 años, son muy chiquitos. No saben qué pasó".

En las últimas horas se conocieron imágenes de una cámara de seguridad de la última vez que fue vista Carla. En la filmación se ve a la joven caminando junto a un conocido por el barrio porteño de Pompeya el martes a las 19.30. Carla camina por la calle Ochoa hacia la parada del colectivo de la línea 32.

El último contacto que tuvo Carla con su familia fue a las 18 del martes 15 de enero cuando llamó por teléfono a su mamá para avisarle que estaba por regresar a su casa.

Según detalló su familia, la joven tiene hidrocefalia, razón por la que tiene una válvula en la cabeza, que aumentaría el riesgo de vida ante un posible golpe.

Últimas imágenes de Carla Soggiu, la joven desaparecida el 15 de enero en Pompeya (Parte 2) pic.twitter.com/ty5JJJ1xFO — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 19 de enero de 2019