Lautaro Teruel declaró en el marco de las causas que lo acusan de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el grave daño en la salud de la víctima” y de “corrupción de menores”. El hijo del cantante de Los Nocheros, Mario Teruel, es juzgado por abusar a una joven de 13 años. Además de otro hecho similar, pero agravado por acceso carnal y en coautoría con Silvio Ezequiel Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán.

Esta declaración se hizo en el tribunal de Salta, donde se disculpó por su accionar. “Lamento mucho lo que hice y mi intención siempre fue remediar lo que estuvo mal. Me pesó la conciencia y fue mi necesidad pedir disculpas”, comentó. “Reconocí los hechos desde el primer instante ante la fiscalía. Es lo que sale en los audios y lo que le reconocí a mis viejos y a la psicóloga, con todo el dolor del mundo”, declaró en cuanto al primer hecho, ante las juezas María Gabriela González, Carolina Sanguedolce y ante el magistrado Pablo Farah.

“Nunca fue mi intención abusarme ni de ella, ni abusarme de su estado", declaro Lautaro Teruel en cuanto a la segunda causa.

A su vez, su padre, Mario Teruel, dialogó con el programa El Corresponsal y aseguró que “con el tiempo comencé a perdonarlo”. Retomando con el caso de Lautaro, en cuanto al segundo hecho del que se lo acusa, manifestó que nunca tuvo la intención de abusar de la víctima y solo ocurrió una sola vez debido a la relación de amistad que existía entra ambos. En esta causa, la mujer declaró sin público y sin la presencia de los acusados por más de 5 horas. “Los hechos sucedieron como los relató Silvio Rodríguez”, aseguró Teruel.

Lautaro es hijo de Mario Teruel, cantante de Los Nocheros.

En adición, agregó que “nunca fue mi intención abusarme ni de ella, ni abusarme de su estado. Nunca la juzgué por lo que hicimos, nunca la vi mal. Nunca tuve una percepción mala de lo que sucedió (...). Quiero aclarar que con (la denunciante) jamás tuvimos nada, fue solamente ese hecho (…), ni antes ni después de ese hecho nunca tuvimos onda, más que lo que sucedió, que fue casual, que fue en consentimiento”.

“Estoy arrepentido por lo que fui en ese momento. Sé quién soy ahora y quién no quiero ser el día de mañana. Mi intención siempre fue remediar algo que hice y estuvo mal”, señaló al respecto.

Además, contó que tiempo después del hecho asistió al cumpleaños del a joven. "Ella me agradeció, me abrazó y me dijo que disfrute de la fiesta. Entonces después cuando hace el descargo (en Facebook) me sentí muy sorprendido, nunca me imaginé que ella había tomado las cosas de esa manera. Intentamos hablar entre todos, porque creo que la intención de ella fue hablar con nosotros y la intención nuestra fue hablar con ella, no se dio esa charla y se terminó armando todo esto", relató.