Dos motochorros asesinaron salvajemente a balazos a un organizador de eventos de 44 años porque se resistió a que le robaran una motocicleta, en un caso que se registró este lunes en la localidad bonaerense de Aldo Bonzi, en el partido de La Matanza.

Los bestiales delincuentes lograron darse a la fuga. Habitantes del vecindario se quejaron de la ola de asaltos y denunciaron que el damnificado murió porque estuvo tirado más de una hora en la vía pública, ante la tardanza de una ambulancia.

Los ladrones huyeron sin llevarse la moto.

La infortunada víctima del ilícito fue identificada como Miguel Aparicio, quien a las 17 de la víspera, a bordo de una moto, arribó a su vivienda en Altolaguirre y Paso de la Patria, oportunidad en la que resulto interceptado por dos malvivientes, quienes portaban armas de fuego y con quienes comenzó a forcejear, hasta que le efectuaron un disparo en la región torácica. Los sujetos huyeron sin apoderarse del rodado del trabajador.

"Escuché el tiro y primero pensé que era un petardo y después lo veo a Miguel que se me acerca con las manos en el pecho y me dice: 'Me dieron en el corazón, me voy'", contó a la prensa una vecina que alcanzó a ver a los delincuentes, a los que describió como dos personas jóvenes que iban en una "motito azul".

Los vecinos, anonadados por la muerte del hombre.

Según las fuentes, luego del disparo, los "motochorros" huyeron sin concretar el robo, mientras que la vecina llamó al 911, tras lo cual arribó al lugar personal de la comisaría de Aldo Bonzi que halló a Aparicio muerto.

"Murió desangrado. La ambulancia tardó una hora y media en llegar", se quejó la vecina que contó que la víctima era "un chico que no molestaba a nadie".

La Policía científica retirando el cuerpo de la víctima.

Los voceros señalaron que junto al cuerpo de Aparicio quedó tirado el revólver calibre .22 utilizado por los delincuentes que esta noche eran intensamente buscados por los investigadores.



La causa quedó a cargo del fiscal José Luis Maroto de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios del Departamento Judicial La Matanza, quien estuvo en el lugar del hecho al frente de las primeras diligencias.