El asesinato de Nancy Videla sigue dando que hablar y en esta oportunidad fueron los abogados los protagonistas. Jorge Alfonso, letrado del “Paraguayo” y Verónica Gabriolo, quien representa a la familia de la víctima, estuvieron esta tarde en Crónica HD y tuvieron un interesante intercambio con respecto a la causa que investiga lo sucedido con la víctima del femicidio.

Cabe destacar que Damián Lezcano Mendoza es el dueño de la vivienda en la que apareció el cuerpo de Videla, quien era intensamente buscada desde hace varios días. Según trascendió, este hombre le “prestaba dinero para pagar el alquiler”, por lo que ella solía frecuentar el inmueble ubicado en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge.

Jorge Alfonso aseguró que la única prueba en contra de su cliente es que "él es el titular del inmueble y que ella apareció en ese lugar".

Alfonso, aseguró que en la causa todavía no figura ninguno de los testimonios que según él, se resumen en un “me dijo tal”. “Esos comentarios, que hace todo el mundo, todavía no están presentados en el expediente. Hay una investigación delegada a la Fiscalía número 27, en donde no se encontró mucho”, expresó el abogado.

Luego fue consultado sobre las pruebas que existen en contra de su defendido, a lo que replicó que “la prueba es que él es el titular del inmueble y que ella apareció en ese lugar. Él tendrá que dar las explicaciones puntuales, pero no se dieron las circunstancias desde el punto de vista objetivo, para que pueda declarar”.

Verónica Gabriolo aseguró que la actitud de "El Paraguayo" fue "psicopática".

Luego fue consultado sobre por qué, según dice su cliente, “no escuchó nada”. “Había más personas en el inmueble, ¿nadie escuchó nada? Mi cliente todavía no declaró por una cuestión de respeto, de la charla previa que uno tiene, donde relató determinadas circunstancias que no puedo revelar y que tiene que escuchar la justicia”, señaló Alfonso.

En respuesta, apareció la doctora Verónica Gabriolo, abogada de la familia de Nancy, quien replicó que “estamos hablando de una persona que no es nada inocente. Se encontró un cuerpo, él prácticamente hizo solo esa fosa, la lastimaron, la golpearon, fue torturada, fue desnudada y fue enterrada. Esta persona, con una actitud de psicópata por completo, abrió las puertas de su casa a los efectivos policiales diciendo ‘revisen todo lo que quieran. Momentos antes, estuvo en el lugar del hecho, donde estaba la persona enterrada, tomando mate. No estamos con una persona inocente y desentendida, como quiere plantear la defensa”, manifestó.

“Días antes, cuando Nancy desaparece, él dice ‘algo me enteré. Ya esa conducta, me parece totalmente psicopática y hasta incluso desafiante ante las autoridades policiales”, añadió la letrada. En cuanto a la excarcelación, Gabriolo aseguró que “está denegada” y que pasará a los juzgados de Lomas de Zamora, “Garantías 5”.

Así fue el tenso cruce entre los abogados de Nancy Videla y el "Paraguayo"