La novia de Carlos Walter Molina, el financista de 40 años encontrado asesinado en un departamento del barrio porteño de Almagro, involucró en el crimen al encargado del edificio ubicado en la avenida Díaz Vélez al 3700, esquina Salguero, y cuestionó el procedimiento con que hallaron a la víctima. "Pedimos justicia porque el daño que nos hicieron es irreversible", indicó la joven a Crónica HD.

El macabro hallazgo ocurrió en la tarde de este sábado después de que Molina fuera denunciado como desaparecido desde la noche anterior. Según pudieron establecer sus familiares y los investigadores, el hombre había acudido al décimo piso de ese edificio, donde encontraron su auto estacionado en la puerta, pero él nunca salió.

Sobre qué pasó con Molina, su novia María Belén explicó a Crónica HD que él se dedicaba a realizar transacciones financieras, pero "desconocía" qué tipo de reunión tuvo en el lugar donde lo mataron. "El encargo del edificio es una persona muy sospechosa", acusó.

"Pedimos justicia porque el daño que nos hicieron es irreversible. No vamos a parar hasta que se haga justicia", expresó entre lágrimas la novia de Molina, quien era padre de dos chicos con su pareja anterior. "Por más que esté ocupado, siempre me mandaba mensajes. Me preocupé mucho cuando no lo hizo ese día", continuó.

Por otro lado, explicó que dos amigos de Molina reconocieron el cuerpo. "No sabemos como lo mataron", indicó.

.

El accionar de la policía y los investigadores también fue cuestionado por la familia. María Belén aseguró que "estuvo 16 horas en el departamento" hasta que lo encontraron. "Lo dejaron solo", reclamó. "No estamos conformes con el procedimiento", sostuvo.

El pedido de ayuda de la novia de Walter Molina en redes sociales.

La desaparición había sido denunciada por su novia y familiares en redes sociales. Y desde ese primer momento, reclamaron por la lentitud de los procedimientos. "La policía no hace nada, hay cámaras y todo el proceso es muy largo", habían denunciado en ese momento.