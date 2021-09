Este jueves, familiares, amigos y allegados de Luciano Napolitano, hijo del reconocido guitarrista Norberto Pappo Napolitano, quien continúa detenido en La Plata, tras protagonizar un caso de violencia de género marchan en reclamo de su libertad al tiempo que manifiestan que su ex pareja le pide "$4.000.000" para retirar la denuncia de la Justicia.



Esta situación se hizo publica hace días atrás cuando Daniela Napolitano, realizó una publicación en su cuenta de la red social Facebook indicando que su primo "está imputado injustamente. La denuncia es completamente falsa y el único objetivo de la denunciante es apretar a Luciano exigiendo un pago de $4.000.000 para evitar seguir adelante con la denuncia. Esto es simplemente una extorsión pensada por la ex pareja de Luciano utilizando a la justicia como rehén. Tenemos la grabación en la que le piden esa suma de dinero al abogado de Luciano".



"Tenemos pruebas y testigos para demostrar su inocencia, están en manos de los abogados y ya presentadas en la causa, pero por algún motivo que aún no comprendemos dilatan y minimizan dichas presentaciones, yo me pregunto, porque? Será que la Fiscal está en connivencia con la denunciante?", señaló luego.

Además, Daniela reparó en que "estamos frente a la lucha de las mujeres que hoy se animan a denunciar que son víctimas de violencia, pero que sucede cuando existen mentiras??? O cuando intentan extorsionar? como en este caso. Por qué Luciano es atacado y se minimiza su relato ejecutándodolo injustamente??? aún cuando hay pruebas de que los hechos no ocurrieron".

Por último, la sobrina de Pappo convocó a la prensa y a "todos aquellos que se preocuparon y me preguntaron este tiempo por mi primo y saben quien es y creen en su inocencia les pido que el día JUEVES 23 de SEPTIEMBRE a las 19 hs nos acompañen frente a la fiscalía ubicada en LISANDRO DE LA TORRE 314 TIGRE, para reclamar se escuchen y se tomen en cuenta, las pruebas contundentes a su favor, la carencia de las pruebas en su contra y la mentira de la denuncia sumada al intento de extorsión. Luciano tiene que estar en su casa con sus hijos ..su mamá..Luciano tiene que estar haciendo música...Luciano tiene y siempre tendría que haber estado en libertad.

