Diego Suñer había asumido su cargo en enero del 2016.

Mauricio Macri, en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, designó este jueves como nuevo jefe del Estado Mayor General del Ejército al general de brigada Claudio Ernesto Pasqualini, veterano de la Guerra de Malvinas, en reemplazo del teniente general Diego Luis Suñer.



Pasqualini, quien se desempeñaba como jefe de la II División del Ejército, con asiento en Córdoba, nació el 23 de julio de 1960, en La Calera, provincia de Córdoba, y es egresado del Colegio Militar de la Nación, como subteniente del arma de Infantería el 8 de abril de 1982, durante la Guerra de Malvinas, egreso que se adelantó a raíz de ese conflicto.



"Es normal un cambio de cúpula. No es para nada traumático. Estaba previsto para fin del año pasado, pero por la tragedia del submarino ARA San Juan no se pudo hacer. La cúpula anterior venía de la gestión del ex ministro Julio Martínez y es normal que haya un cambio de cúpula cuando cambia un ministro en Defensa" precisaron fuentes cercanas al ministro Oscar Aguad.



Según voceros castrenses, mañana se daría a conocer el pase a retiro de los oficiales más antiguos respecto del futuro jefe del Ejército, quien asumiría su cargo a manos del ministro Aguad durante una ceremonia que se realizaría en la Plaza de Armas del Edificio Libertador, sede ministerial y del Estado Mayor del Ejército, o en el Regimiento de Infantería Patricios, en el barrio porteño de Palermo, ya que es la unidad escolta del titular del Ejército.



Entre sus principales cargos, Pasqualini fue jefe del Centro de Instrucción y Adiestramiento Operacional de Campo de Mayo, jefe de la División Cursos en el País de la Jefatura III Operaciones, jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 22 y jefe de la División Enlaces y Estudios Especiales de la Dirección de Investigación Desarrollo y Producción.



También ocupó la Jefatura de Departamento Estudios Especiales de la Secretaría General del Ejército, del Regimiento de Infantería 1 "Patricios" y del Estado Mayor del Comando de Adiestramiento y Alistamiento del Ejército, según se informó oficialmente.



Entre sus aptitudes especiales y formación académica, se destaca las de paracaidista militar e instructor de andinismo, licenciado en estrategia y organización y oficial de Estado Mayor de Argentina y de Alemania; especialista en Conducción y Gestión Estratégica, y analista de Sistemas y diplomado en Defensa Nacional.



A lo largo de su carrera militar, ha recibido variadas distinciones, como la Recompensa al Mérito del Arma de Infantería en dos oportunidades; el Distintivo de Rendimiento en Oro del Ejército Alemán; la Medalla del Pacificador, otorgada por el Ejército de Brasil; la Medalla de Naciones Unidas, por su participación como Observador Militar en Untso (Medio Oriente); la Medalla al Mérito de la Secretaría de la Defensa Nacional de México y la Distinción Naval, de Segunda Clase, otorgada por la Secretaría de Marina de México.