La madre de Natalia Samaniego, joven de 22 años asesinada por su novio y escondida en una heladera por 5 días en la localidad misionera de Posadas, habló sobre el trágico hecho junto a su esposo.



Los padres declararon formalmente en la Comisaría Segunda y dieron detalles de como era la relación entre su hija y Juan Martín Carleris de 25 años.



La madre de Natalia, se llama Teresa Gamarra habló con el medio Misiones Cuatro donde explicó que fue lo que declaró en la comisaría.



Haciendo referencia a Carleris dijo: "Con todo lo que sucedió me siento sorprendida y decepcionada. No me esperaba un comportamiento así de alguien que decía querer mucho a mi hija".



Aclaró que estaban juntos desde mediados del 2015 y se mudaron de la capital chaqueña por "sus actividades deportivas" ya que era jugador de Chaco Forever pero decidieron continuar con su relación a distancia.



"Era muy celoso, le llamaba mucho a Natalia y la dejaba en un estado de zozobra. Siempre estaban discutiendo, no había una conversación sana, donde Nati pudiera estar feliz o descansada", relató.



También, reveló: "Cuando yo me ponía mal le decía: ‘Cortá ese teléfono’. Ella se enojaba conmigo, el choque era contra mí, me decía que le rompía su relación y no era así. Yo no quería que ella se alterara demasiado porque se quedaba mal. La relación de ellos no era pacífica, él era muy agresivo verbalmente con ella, le decía cosas muy feas".



Gamarra disparó que Natalia tenía miedo, quería alejarse de Juan, y lamentó: "No teníamos recursos para que se fuera a otro lugar". "Natalia es una buena chica, solidaria, honesta, limpia”, añadió.



Por último, concluyó con un pedido de justicia y que "pague como corresponde" porque lo que le hizo a su hija "puede hacerle a cualquier otra".



El audio