"Mi hijo hace 20 años que está luchando con la adicción. Pero todo este año, la pandemia ha sido muy dura para los adictos. Y el estuvo todo el año complicado", dice Marina Charpentier, madre de Santiago "Chano", músico y ex líder de la banda musical Tan Biónica, en un adelanto de la entrevista exclusiva que le realizó Gastón Pauls, el conductor de "Seres Libres" el programa televisivo que se emite por la pantalla de Crónica HD.

"¿Porqué estamos charlando vos y yo acá?", le pregunta Pauls a su entrevistada, apenas comienza la charla que se emitirá el próximo viernes 3 de septiembre. A lo que ella responde: "No nos conocíamos, te conocí personalmente gracias a que vi tu programa que fue muy fuerte para mí, y pensaba que por fin alguien estaba hablando de las adicciones en televisión".

"Te mandé un mensaje y me contestaste, no lo esperaba. Ahí nos conocimos", recordó Marina. Una persona que como tantas otras vive el flagelo de la adicción a la droga.

En una charla a corazón abierto que la madre de "Chano" mantuvo con el conductor de "Seres Libres", reveló detalles de cómo fueron los últimos años su hijo:"Ha estado complicado, no estaba bien. Y yo estaba todo el tiempo viendo que más podía hacer. Porque él ha estado internado, ha hecho miles de tratamientos, y yo ya no sabía que hacer. Ante la desesperación sobre junio que lo venía tan mal, y me decían que no se podía hacer más nada. Por eso te pido que le mandes un mensaje, porque no sabía más que hacer. Te llamé llorando".

Cómo avanza la causa de Chano

Chano, quien en julio pasado fue baleado por un policía en su casa de la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, no se encontraba en condiciones de declarar ante el fiscal de la causa debido a su actual estado psiquiátrico, informaron fuentes judiciales.

"Su médico tratante dijo que no estaba en condiciones de prestar declaración por un estado de labilidad que estaba cursando ahora", precisó un vocero con acceso al expediente.

La misma fuente señaló que, paralelamente, el fiscal de la causa, Martín Zocca, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 del Departamento Judicial Zárate-Campana, tomaba esta tarde otras testimoniales de interés para la pesquisa.

Se trata de las declaraciones del enfermero y la médica clínica de la empresa Mas Vida que llegaron hasta la casa del músico, Juan Marcelo Giménez y Emily Torrico Céspedes; del médico a cargo de la ambulancia, Manuel Zanandrea; y del vecino Javier Hernán Blanco, quien dijo haber visto a Chano (39) antes del episodio "perdido en tiempo y espacio".