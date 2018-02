El crimen se llevo a cabo este sábado en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. Finalmente, la víctima murió este martes y se investiga por el hecho tanto a su ex pareja como a otros sospechosos, entre ellos un hombre que poco después del crimen tuvo un accidente de tránsito y huyó.

Cuando la Policía concurrió al lugar y tras las primeras averiguaciones de rigor, se estableció que en la caja registradora faltaban 700 pesos, por lo que en principio se abrió una causa por "robo agravado seguido de lesiones graves".

No obstante, luego se determinó que la cartera de la víctima estaba en el lugar y que adentro había una billetera con dinero, un teléfono celular y dos entradas para un recital al que había ido la noche anterior con su madre, por lo que la hipótesis del robo comenzó a desvanecerse.

De acuerdo con la autopsia, la mujer recibió 30 cuchillazos, todos concentrados en cara, cuello, pecho y espalda, lo que inclinó a los pesquisas a vincular el crimen con algún conflicto en el marco de una relación personal más que con un robo.

En base a testimonios recolectados en el expediente, los investigadores se enfocaron en la ex pareja de Arbilla, quien según declaraciones recibidas era “muy celoso” y había amenazado con matarla si iba a ese show.

Con esos datos, se allanó la vivienda de la ex pareja, situada en Cacique Venancio al 600, donde se secuestró un cuchillo con aparentes manchas hemáticas que fue enviado a analizar, pero el hombre por ahora no fue detenido y dijo a medios locales que no tiene nada que ver con el crimen.

Paralelamente, los investigadores siguen otra pista relacionada con un accidente de tránsito entre dos motos ocurrido en Pampa Central y Holdich, a 18 cuadras de la verdulería, poco antes de las 16.30.

El siniestro se vinculó al crimen porque uno de los heridos aseguró que en la otra moto había dos hombres, que iban "como escapando de algo" y uno de ellos tenía la ropa llena de sangre, pero no se correspondía con la violencia del choque.

A raíz de esa nueva pista, se allanó una vivienda situada en Charlone al 2100 y se secuestraron una remera y un cuchillo con sangre que también se enviaron a analizar, en tanto que se identificó a los ocupantes del rodado.

La causa está a cargo del fiscal de Homicidios Jorge Viego, que tras la muerte de la víctima la recaratuló como “homicidio”.