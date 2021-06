El policía federal que baleó el miércoles pasado a la noche a un limpiavidrios en plena avenida 9 Julio se presentó a indagatoria y se excusó por lo que hizo, al asegurar que "no tuvo intención de hacer daño" y que "estaba desesperado".

Sergio Aquino (26 años), que se encuentra detenido en la Alcaidía N°8, prestó declaración el pasado domingo por la mañana y dio su versión sobre los hechos, cuando sostuvo que su agresión se debió a que quiso defenderse del limpiavidrios.

El abogado defensor del oficial, Jorge Alfonso, afirmó en diálogo con Clarín que el planteo del acusado fue que estaba de licencia por paternidad y se dirigía a una guardia médica con su pareja y su bebé de apenas 13 días.

.

"Él viene de un nacimiento complicado, por un parto de riesgo. El chico tuvo fiebre alta, estaba pálido y por eso decidieron trasladarlo. Frenó en este punto por el semáforo, con el nene en una situación crítica", señaló Alfonso, quien señaló que lo que dijo su defendido es que el limpiavidrios "de apellido Torres, los increpó. Primero a él, y después a ella".

Según lo registrado por las cámaras del lugar, el Volkswagen Gol del policía se detuvo por el semáforo en el cruce de 9 de Julio y Venezuela, en el barrio de Monserrat, en la que ve como acelera con la intensión de tirarle el auto encima al joven limpiavidrios, que se puso delnate del vehículo.

La víctima se acercó a recriminárselo por la ventanilla y el policía le dio una trompada, en tanto que después sacó su arma reglamentaria y le disparó un tiro en la pierna.

.

"Ante la desesperación, él sacó el arma y le disparó como un tiro imaginario porque apuntó hacia el piso, pensando que no había balas en la recámara. La verdad es que no lo tuvo previsto que saliera el disparo, no tuvo intención de hacer daño", aseguró el abogado.

En relación al avance del caso, Alfonso solicitó el cambio de caratula de "tentativa de homicidio" a "lesiones" y que se dicte la incompetencia de la Justicia ordinaria, para que la causa se derive a la Justicia porteña.