El duro testimonio de la madre de un policía asesinado: "Mi nieto pregunta '¿por qué mataron a mi papá?'"

Alexis Cancino, sargento segundo del grupo GAD de la Policía Bonaerense, fue asesinado hace un año y dos meses mientras trabajaba como chofer de una aplicación de viajes para complementar su salario.

Actualmente hay tres detenidos. Uno de ellos, Benjamín, era menor de edad al momento del crimen y estuvo prófugo durante un mes, oculto por su familia en Moreno y pide un juicio abreviado.

"No es justo que Benjamín siendo menor y ahora teniendo la mayoría de edad, pida un juicio abreviado. Yo quiero una condena justa, mi hijo se merece que esos asesinos tengan una condena... él está en el cementerio ahora", dijo en exclusivo a Crónica Susana, la mamá de la víctima.

"A mí ya me plantaron una condena de por vida con un corazón destrozado, una familia rota, a él no me lo mató una enfermedad, a él me lo asesinaron", afirmó Susana con el uniforme de su hijo en la mano.

"Acaricio la ropa de mi hijo y pienso que está él. Él desde los 4 años siempre dijo que iba a ser policía, amaba este grupo (GAD), era su vida. Ellos se merecen ganar bien", agregó.

"Tenía 7.260 pesos. Así me lo devolvieron con la billetera, porque no le robaron nada: le sacaron la vida", afirmó.

"Ahora, después de que mató a mi hermano, quiere la libertad, quiere salir lo antes posible. No nos parece justo. Mi sobrino tiene 4 años, ¿qué voy a esperar? ¿Que cuando él tenga 10 años este delincuente salga a matar otra vez?", sostuvo Soledad hermana del policía asesinado.

"Mi nieto de 4 añitos me dice: 'Abuela, ¿por qué lo mataron a mi papá?'. Yo le digo: 'Porque hay gente mala que hace daño a la familia'. A mí se me parte el alma cada segundo", afirmó Susana.

"Él besa las fotos de su papá. Me dice: 'Abuela, ¿te acordás que mi papá me hacía upa?'", se emocionó la mujer.

"Mi nieto dice que va a ser policía cuando sea grande, como su papá", aseguró Susana.

En cuanto al motivo que llevó a su hijo a manejar un auto de aplicación Susana contó: "El sueldo no le alcanzaba. Hacía 15 días que se compró el auto, lo disfrutó 10 y cinco días de Uber, de Didi, y me lo mataron. Él estaba feliz haciendo proyectos para juntar plata para su hijo"

"Esta ropa que tengo en las manos se la compró él. Los borcegos se los compró él, todo... yo lo ayudaba a comprar por Mercado Libre", afirmó.

"Yo quiero una condena justa, mi hijo se merece que esos asesinos tengan una condena", concluyó Susana.







