Esta semana, un nuevo caso de abuso sexual conmocionó a Santiago del Estero. Todo salió a la luz gracias a una docente que se preocupó por escuchar a su estudiante, alumna de un colegio secundario, quien le confesó que durante una década ha sido víctima de vejaciones sexuales por parte de su tío. En las últimas horas el sujeto fue apresado y desde la fiscalía estiman una prisión preventiva en su contra.

Si bien todo salió a la luz con la detención del agresor, la adolescente había confesado todo hace tres semanas, el pasado 27 de octubre. Todo se destapó cuando una profesora de un colegio del departamento General Taboada, le brindó la confianza suficiente para que develara un secreto que guardaba desde que tenía tan solo cuatro años.

El doloroso relato de la nena abusada por su tío

Según relataron a El Liberal, la menor de edad confesó que el autor del delito era su propio tío. "Cuando no había nadie en casa él me manoseaba. Siempre me dijo que era un juego; que no cuente nada; después, que no la pasaría bien si hablaba y así", aseguró la chica. Esto comenzó cuando ella tenía cuatro años y teniendo en cuenta que ahora tiene 14, los abusos se extendieron durante diez años.

.

Pese a que estaba amenazada, en algún momento al parecer tuvo la esperanza de que alguien lo descubriera y la ayudara, pero no ocurrió. "Un día mi mami nos vio en la cama y creo fue todo confuso para ella", habría confesado. Teniendo en cuenta esta afirmación vertida por la joven, podría haber más familiares implicados en el delito como facilitadores o “haciendo la vista gorda”.

Qué reveló la Cámara Gesell sobre la niña abusada por su tío

La pequeña fue sometida a pericias psicológicas a través de una Cámara Gesell en la que relató lo acontecido ante profesionales. Esto dejó con más sospechas sobre el contexto de la chica que al parecer se mostró pasivo tras una década de una convivencia poco convencional, en donde claramente se podía ver un rechazo de la joven hacia el hombre.

Sin embargo, pese a que el tío se mudó a Buenos Aires, y que en ocasiones volvía solo para visitar a su sobrina quien continuamente dejaba en claro que quería mantener distancia con él, nadie se preocupó.

La fiscal Cecilia Rímini trabajará para pedir la prisión preventiva del sujeto (Ministerio Público Fiscal).

Por lo pronto, la fiscal Cecilia Rímini se hizo cargo de su caso. En las últimas horas se ordenó la detención del sujeto bajo los cargos de "Abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente". La jueza de Control y Garantías, Gladys Liliana Lami, dictó la prórroga de la detención y la fiscal presentará pruebas y testimonios para que se fije la prisión preventiva.