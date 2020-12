Cientos de personas marcharon esta tarde en la capital mendocina para reclamar "justicia" tras el crimen de Florencia Romano, la adolescente de 14 años asesinada a golpes y cuyo cadáver fue hallado quemado en un canal de riego, pero la manifestación terminó con incidentes frente a la Casa de Gobierno, donde algunos participantes arrojaron piedras, rompieron ventanas y generaron un incendio en las escalinatas de ingreso.



Bajo el lema "Justicia por Florencia" y organizada por el colectivo #Niunamenos, los manifestantes se concentraron a las 18 en el kilómetro cero de la capital provincial, en la esquina céntrica de Sarmiento y San Martin, y desde allí caminaron en forma pacifica.



Primero, los vecinos y vecinas, muchos de ellos con niños y adolescentes que portaban carteles con el nombre de Florencia, pasaron por el frente de los tribunales locales y finalmente se dirigieron hasta Casa de Gobierno provincial.



Una vez allí, algunos de los participantes de la manifestación arrojaron piedras contra el frente, rompieron vidrios, prendieron fuego y realizaron pintadas en el edificio.



Silvia Fernández, una militante de la organización #Niunamenos, repudió los incidentes originados frente a la gobernación y aseguró que quienes lo protagonizaron fueron "unas 30 personas organizadas".



Antes de los incidentes, la manifestación transcurrió de manera pacífica, con aplausos y cantos en reclamo de Justicia.



Para Fabiana, una militante feminista de la organización esta "no fue una marcha más de las de 'Ni una menos' porque no solo se salió a la calle por eso, sino porque nos arrebataron la vida de una piba".



La vocera criticó "la desidia e inoperancia del Estado" dado que "hubo una denuncia al 911 que fue desestimada, el acusado tenía antecedentes, los padres de la victima hicieron la denuncia pero recién empezó la búsqueda el lunes, a lo que hay que sumar los dichos detestables de los responsables de la seguridad que culpan a la familia de no cuidarla".



"El Estado es responsable porque si se hubiera hecho lo que se debe hacer quizás Florencia estaría hoy con vida", dijo a Télam la militante.



"Harta que nos maten", "Ni una menos", "El Estado es responsable", eran las consignas de esta tarde en Mendoza, una provincia indignada y conmocionada ante un nuevo caso de femicidio.



Florencia Romano, de 14 años, fue asesinada en la localidad de Maipú, donde había ido a encontrarse con un desconocido que había contactado por las redes sociales.



La adolescente, que había desaparecido el sábado pasado, apareció ayer asesinada y su cuerpo presentaba golpes, lesiones cortantes y además fue parcialmente quemada, según los resultados preliminares de la autopsia, informaron fuentes de la investigación.