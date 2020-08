Por Florencia Guerrero

Hace casi tres años la modelo chaqueña Michelle Notagay se casaba por civil con Andi, un médico que en ese entonces también se dedicaba al modelaje, pero la historia de felicidad y proyectos comunes cambió radicalmente y ella decidió poner fin a esa relación marcada por la violencia.

Como respuesta, luego de insistir para que la joven aceptara volver con él, en la noche del miércoles el hombre la habría golpeado brutalmente. “Me quería matar, viví violencia de género y por eso hace dos años decidí separarme, pero hace unos días volvimos a hablar porque me sentía mal y como es doctor se ofreció a ayudarme”, explicó la víctima a Crónica.

Las marcas, en el rostro de la modelo.

Notagay pensó que tenía Covid-19 y por esa razón aceptó ser atendida por el denunciado, identificado como Andrew Allen Feliz Moreira. Pero lo que era una visita de rutina terminó en un calvario, según su relato: “Él quería que yo acepte que volvamos, y como dije que no me agarró del cuello y empezó a golpearme, estoy muy mal, además de los dolores físicos, me pone muy triste pasar por una situación de este tipo por segunda vez. Me salvé porque pedí ayuda a una pareja que pasaba por la calle y porque una vecina me escuchó y todos llamaron a la policía”, describió la modelo, a la que no le había sido fácil reconstruir su vida luego de que meses antes de casarse con Moreira, en noviembre de 2016, su también ex pareja José María Slapak la acuchillara en el tórax y el hombro.

Ahora, cuatro años después, la pesadilla se reeditó con otro rostro: “Hice la denuncia legal y desde ese momento tengo consigna policial, porque uno de mis grandes miedos es que se llevó mis llaves y temo que quiera volver”, aclaró Notagay, quien además pidió disculpas a los vecinos: “Es muy difícil vivir esto que me pasó, me da culpa molestarlos”.

La modelo confirmó que pedirá a la Justicia todas las medidas de protección. “Quiero que le dicten una perimetral y que me den botón antipánico, para volver a estar tranquila en mi casa”, sentenció todavía con el temor lógico ante un hecho de tanta violencia.